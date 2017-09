– mai mulți consumatori se plâng de faptul că rămân prea des fără apă la robinet Rețeaua de apă a comunei Nicolae Bălcescu mai dă rateuri câteodată, iar acest lucru se pare că nu este chiar pe placul localnicilor. Oamenii spun că adesea se trezesc că nu mai au apă la robinet, iar ceea ce-i deranjează cel mai tare este faptul că opririle nu sunt anunțate în comună. În plus, consumatorii declară că au dubii în ceea ce privește potabilitatea apei, aceasta având un aspect gălbui. Anton Șiler, primarul comunei Nicolae Bălcescu spune că apa se oprește în condițiile în care apar avarii în rețeaua de distribuție, dar că lucrările nu durează mai mult de câteva ore. “Când apar anumite defecțiuni pe conducta de apă, atunci se întâmplă să se oprească apa. Întreruperi frecvente au fost înregistrate în luna august, pentru că lumea uda grădinile cu apa din rețea, iar consumurile s-au dublat sau chiar s-au triplat. Apa din rețea este pentru baie și bucătărie, nu pentru irigații! La consum mare, pompele care bagă apă în sistem, nu dovedesc cerințele. În momentul acela trebuie să facem rezervă la bazin și asta înseamnă întrerupere de apă. Am comunicat toate acestea populației, prin diverse forme”, declară Anton Șiler, primarul comunei Nicolae Bălcescu. O nouă avarie a apărut miercuri dimineață în rețeaua de apă a comunei Nicolae Bălcescu. Consumatorii din zona de nord a localității nu au avut apă preț de câteva ore, însă, la orele prânzului, lucrările de remediere a avariei erau în curs de finalizare. Autoritățile locale intenționează ca pe viitor să predea rețeaua de alimentare cu apă în administrarea Companiei Regionale de Apă Bacău, pentru că sunt proiecte de dezvoltare care trebuie implementate, iar acestea pot fi accesate doar de CRAB. Este vorba de POIM, pe fonduri europene. Primarul Șiler spune că împreună cu echipa de la primărie a întocmit un proiect de suplimentare a cantității de apă pe sistem, proiect ce presupune un efort financiar de peste un milion de euro, pentru toate satele comunei. Primăria are proiectul pregătit și așteaptă trecerea rețelei de apă la CRAB ca să se poată face dezvoltarea sistemului. 0 SHARES Share Tweet

