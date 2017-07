Unul dintre cele mai cunoscute fast-food-uri din Bacău, celebrul „La Irina” se redeschide luni, 17 iulie. Irina Popa a făcut istorie cu restaurantul său. Poziţionat strategic, chiar în faţa Palatului Administrativ, fast-foodul a dovedit că există un vad foarte bune în zonă. Ulterior, după „Irina”, au venit în zona Sister’s Grill, Vikings, Gio sau Luca, dar nicăieri nu era aglomeraţia de la Irina. Fast-foodul s-a închis la începutul acestui an, motivul fiind legat, se pare, de problema autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale în imobilele cu bulină roşie, problema care a afectat întreaga zonă centrală a Bacăului. Însă, după luni de zile, Irina se redeschide, de data asta în staţia de autobuz de la BCR, în apropiere de Liceul Sportiv. Deşi echipa restaurantului numără deja şase persoane, Irina Popa spune că mai are nevoie de angajaţi: ajutor de bucătar, casier, femeie de serviciu, locuri de muncă „bine plătite”, după cum spune patroana. 94 SHARES Share Tweet

