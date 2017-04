Sport Se joacă sau nu? Fotbal/ Liga a III-a de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Etapa a 24-a ar urma să fie deschisă vineri, de meciul Aerostar- Atletico Vaslui. Nu se stie însă dacă oaspeții se vor prezenta la joc Serie neagră pentru divizionara C Aerostar Bacău. În ultimele patru runde, „aviatorii” au obținut un singur punct. Remizei cu vicelidera Csikszereda i-au urmat trei înfrângeri la rând. Ultima, vineri, în etapa a 23-a, pe terenul Științei Miroslava, într-un meci de locurile 3-4. Învingătoare cu 1-0 printr-un gol marcat în min. 90, îndelung contestat de oaspeți, Știința Miroslava a ipotecat locul 3 în Seria I din Liga a III-a, distanțându-se la zece puncte de Aerostar. „Este clar ca puteam obține mai mult în jocul cu Miroslava. Am avut mai multe șanse de a deschide scorul, dar, chiar și în condițiile în care nu am reușit sa o băgăm în poartă, trebuia să ne întoarcem barem cu o remiză. Din păcate, adversarii s-au impus printr-un gol neregulamentar, la respecticva fază fiind si ofsaid, dar și fault la poartar. Asta este”, a declarat președintele secției de fotbal a CS Aerostar, Valerian Voicu. Echipa antrenată de Mișu Ionescu, care se afla în cărți pentru un loc pe podium după startul bun de retur își poate relua seria victoriilor vineri, de la ora 17.00, în prologul etapei a 24-a, atunci când va primi vizita vasluienilor de la Atletico. Nu este exclus ca meciul de vineri să fie tranșat chiar la masa verde, în condițiile în care, măcinată de probleme financiare, Atletico va alege sa nu se prezinte la meciul cu Aerostarul. La ultima sa deplasare din acest retur, de acum două etape, contra SC Bacău, gruparea condusă de Cătălin Popa s-a prezentat pe „Letea” în efectiv redus, meciul întrerupându-se în min. 22, la scorul de 4-0 pentru Sport Club, ca urmare a faptului că vasluienii rămăseseră în numai șase jucători. De altfel, în acest retur, Atletico Vaslui a pierdut toate cele șapte jocuri programate, înregistrând un golaveraj de 1-27. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.