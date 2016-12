Mai multi elevi de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau sustin ca au fost dati afara de la ore (in ziua luni) pentru un motiv despre care nu s-a mai auzit de pe vremea Comunismului: nu au venit la scoala barbieriti. „S-a intâmplat la o clasa de a X-a, la ora de engleza. Baiatul meu este unul dintre elevii care au fost dati afara de la ore pentru ca are mustata! Ce mustata poti sa ai la 16 ani? Daca exista vreun regulament intern pe aceasta tema, noi nu stim nimic. Si chiar daca ar fi, repet, despre ce mustata sau barba putem vorbi la 16 ani? Pur si simplu, din acest motiv, mai multi baieti au fost scosi de la ora si cred ca li s-a pus si absenta. Oare noi, parintii, nu avem nimic de spus in acest sens?”, ne-a declarat mama unui baiat care a fost obligat sa suporte aceste iesiri ale unui profesor. Cum justifica directorul colegiului acest incident? Prof. Ovidiu Cojocaru, director, a luat legatura personal cu dascalul incriminat, care a recunoscut ca a dat afara elevii de la ora, mai ales ca nu era pentru prima data când le-a atras atentia asupra acestui fapt. „Noi in scoala facem educatie, iar o tinuta decenta in fata cadrului didactic de la catedra tine de respect fata de acesta si fata de scoala, in general. Acei baieti chiar au barba, nu doar puf sau mustata, mi-a spus chiar doamna profesoara de la clasa, iar prezentarea la scoala intr-o tinuta neglijenta repet, tine de respect fata de actul educational. Ca director, am cerut insistent, repet, ca tinuta la clasa sa fie una decenta, cu tot ce inseamna acest lucru. In legatura cu acest caz, vom lua legatura si cu parintii acelor copii si vom reglementa situatia”, a conchis directorul Cojocaru. 292 SHARES Share Tweet