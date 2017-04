Multimedia Se circulă periculos din cauza copacilor rupți de Ramona Ionescu -

– mai multe crengi de copaci au căzut pe carosabil, sub greutatea zăpezii Atenţie sporită pentru şoferii care traversează dealul Măgura! Crengile copacilor încărcaţi de zăpadă ameninţă să se rupă şi să ajungă pe şosea. Unele dintre ele au cedat pe parcursul zilei, blocând pe alocuri banda de dus sau de întors, obligându-i pe conducătorii auto să ajungă pe sensul opus de mers pentru a le ocoli. Singurii şoferi care au avut curajul să oprească pentru a degaja drumul sunt cei care conduc maşinile de deszăpezire. Dacă se întâmplă să nimeriţi într-un blocaj, să ştiţi că cineva încearcă să înlăture un obstacol de pe şosea! În rest, se circulă cu prudenţă. În intervalul orar 9 – 15, o singură maşină cu numere de Iaşi ieşise în decor, după ce a derapat.