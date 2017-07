Începând de joi, 20 iulie, se execută lucrările de asfaltare a străzii Alecu Russo, pe tronsonul intersecţie cu str. Milcov – intersecţia cu str. Orizontului, inclusiv a bretelelor de acces către str. Milcov, în zona pasajul Milcov. Sunt în execuţie lucrări de frezare a stratului de asfalt degradat şi de aşternere asfalt nou- asfalt cald, de 4cm – în cadrul contractului: „Lucrări de îmbrăcare străzi în municipiul Bacău”, ce urmează a fi finalizate sâmbătă, 22 iulie. După asfaltare vor fi refăcute şi marcajele rutiere. Lucrările vor continua în următoarele zile pe strada Toamnei şi aleile dintre blocuri şi din zona Şcolii nr.10, dar şi pe strada Tipografilor, pe tronsonul intersecţie cu str. Bradului – intersecţie cu str.Mioriţei. „Pentru diminuarea disconfortului şi a duratei lucrărilor, a timpilor morţi înregistraţi după începerea execuţiei, din cauza autovehiculelor staţionate pe partea carosabilă, fac apel la locuitorii din aceste zone să fie receptivi şi prompţi la solicitarea de a ridica aceste autovehivule, care îngreunează şi întârzie frezarea şi asfaltarea”.

– viceprimarul municipiului Bacău, Constantin Scripăţ Asfaltarea, în cadrul contractului „Lucrări de îmbrăcare străzi în municipiul Bacău”, va continua pe străzi degradate şi cu trafic intens din municipiu. „Vom ţine legătura cu cetăţenii pentru a-i informa cu privire la evoluţia lucrărilor şi la străzile ce urmează a fi asfaltate”, a precizat viceprimarul municipiului Bacău, Constantin Scripăţ. Conducătorii auto sunt rugaţi să evite aceste străzi, circulaţia fiind întreruptă pe fiecare tronson, pe care se execută lucrări de asfaltare, şi urmând a fi reluată după finalizarea execuţiei. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.