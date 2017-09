Pentru frumoasa toamnă care a însoţit toate cele cinci zile ale Festivalului Naţional „George Bacovia” (n-a plouat, nu a fost moină, nu a bătut vântul şi nici zăpadă ca altădată), şi-a asumat răspunderea Adrian Jicu, director al festivalului. La fel a fost şi în ultima zi, duminică, 17 septembrie, când, de la ora 16.00, în grădina Casei Memoriale a Poetului, refăcută, modernizată, excelent luminată, cu o superbă alee cu poezii, „tipărite” pe un material special adus din Cehia (o idee de nota 10), şi-au dat întâlnire poeţi, romancieri, dramaturgi, critici şi istorici literari, membri ai Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, nu pentru o şedinţă de cenaclu, ci pentru a acorda premiile anuale, exact în ziua de naştere a celui care a locuit o vreme în această casă, din 1906 şi până în 1928.

Preşedintele Filialei USR, Calistrat Costin, a pus în aplicare, în stilu-i personal şi inconfundabil, decizia juriului:

Premiul de Excelenţă, pentru întreaga activitate – Emilian Marcu (Iaşi);

Premiul pentru Critică Literară – Mioara Bahna (R. Sărat);

Premiul pentru Poezie – Mircea Bostan (Roman);

Premiul pentru Istorie Literară – Nicolae Cârlan (născut în Bacău, cu domiciliul în Suceava), pentru monumentalele monografii Ion Luca şi Nicolae Labiş. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.