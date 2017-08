Peste 130 de copii, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, din Berești-Tazlău, s-au bucurat, timp de o săptămână, de activitățile proiectului socio-educaţional „Şcoala de vară”, prin intermediul căruia și-au petrecut timpul liber într-un mod activ de formare, dar şi de învăţare prin joc. Ei au aflat astfel cum să se descopere împreună, să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine și, mai ales, să se bucure împreună. Experiențele de grup au închegat prietenii, au înlăturat prejudecăți, au dat naștere la solidarități și adaptări la situații sociale în miniatură. S-au implicat și peste 25 de cadrele didactice din școală, sub conducerea prof. director Viorel Georgian Dumitru și a directorului adjunct Anca Florea. ”Școala de Vară s-a dorit a fi, în primul rând, o modalitate de a oferi copiilor o alternativă atractivă pentru petrecerea unei perioade din vacanța de vară. Acesta a fost impactul pe termen scurt. Pe termen lung, ei au învațat jocuri instructiv-recreative la școală, jocuri pe care, mai apoi, le pot realiza singuri, transferându-le asupra altor activități, fie jocuri aflate din altă parte, fie create de ei”, ne-a declarat directorul Viorel Georgian Dumitru. La finalul activităților, s-a organizat și un spectacol în care copiii participanţi au prezentat abilităţile însuşite pe durata desfăşurării proiectului şi au expus obiecte realizate în cadrul atelierelor. Partenerii proiectului au fost Primăria Berești-Tazlău prin primarul Dumitru Tulpan, asistentul social Mirabela Creangă și asistentul medical Anca Porojnicu, Unicef România – coordonator județean social Marilena Mocanu, coordonator județean educație Adriana Vrabie, CJRAE Bacău – director Alexandrina Scorțanu, psiholog Diana Cazacu, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu- Karpen” Bacău – prin profesorii Alina Paraschiv și Paul Cucu, CPECA Bacău – inspector Marta Butnaru, Parohia din Enăchești, comuna Berești-Tazlău – preot Nicolae Cernat, Mănăstirea Carmelitană din Luncani – fratele Marcel Ghercă, Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” Bacău – prof.dr. Bogdan Vasile Pădurariu și meșterul popular Marian Lungu. ”Proiectul și-a propus să răspundă unei nevoi crescânde a copiilor de a participa la activități educative și în timpul vacanței de vară. De asemenea, părinții și-au exprimat dorința de a-și înscrie copiii la aceste activități ale școlii de vară, apreciind obiectivele acestui tip de activitate”, ne-a mai spus directorul Dumitru. 0 SHARES Share Tweet

