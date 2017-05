Educatie Școala altfel. O zi la mănăstirea Luncani de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La începutul acestei săptămâni, elevii clasei a X-a A ai Colegiului Național Catolic ,,Sf. Iosif” din Bacău, însoțiți de doamna dirigintă prof. Erica Mihăeș au vizitat Mănăstirea Carmelitană din Luncani. Încă din momentul în care am pășit pe poarta mănăstirii am simțit o prezență ,îl simțeam pe Dumnezeu alături de noi. Colectivul de elevi a fost primit cu drag de către părintele Augustin. Acesta ne-a vorbit despre frumusețea vieții de călugăr dar și despre istoria ordinului carmelitan. După această prezentare elevii s-au împărțit pe două grupe. Prima grupă, timp de o oră și jumătate au descoperit taina picturi, aceștia au fost ajutați de către pictorul Bejan Paul (care a înfrumusețat prin arta sa bisericile catolice din jurul Bacăului și din judetul Suceava). Al doilea grup, ajutat de fratele Marcel, au intrat în lumea olăritului, au modelat cu mâinile lor oale, flori, păsări și au luat parte la o meditație care s-a intitulat „Omul, o oală în mâinile lui Dumnezeu”. După acest timp cele două grupuri au făcut schimb de activități. Urmează să pregătim o expoziție în școală cu toate lucrările realizate în acest loc mirific, în care ne-am bucurat împreună o zi întreagă de liniște, soare, mișcare, aer curat și libertate. Dupa masa de prănz, tinerii adolescenți au pornit pe drumul suferinței lui Isus, adică pe Calea Crucii. Aceștia au fost uimiți că la sfârșitul pelerinajului să găsească un loc plin de cruci personalizate, puse de toate grupurile de pelerini care au trecut pe acolo. A fost o experiență specială pentru noi.Tinerii elevi au dorit să lase și ei o amprentă a trecerii prin acest loc, așa că au restaurat cele 14 icoane ale stațiuniilor, curățându-le și vopsindu-le. A fost o zi frumoasă, plină de emoții de care ne vom aminti cu drag și cu siguranță ne vom întoarce în aceste minunate locuri. Articol scris de eleva Jitaru Silvia Georgiana de la C.N.Catolic Sf Iosif Bacău 0 SHARES Share Tweet

