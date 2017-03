Sport SCM Bacău ține steagul sus de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Și în 2017, judoka pregătiți de Aurel Chelariu la SCM Bacău sunt puși pe fapte mari. Primul concurs al anului o confirmă pe deplin. La cea de-a 39-a ediție a Cupei „Mărțișorul”, competiție organizată de DJTS Bacău cu sprijinul AJJ, JC Royal și CSȘM și care a reunit pe cele patru spații de luptă de la Sala de Atletism 320 sportivi de la categoriile de vârstă U11, U13, U15 și U16, judoka pregătiți de Aurel Chelariu și Dragoș Cremene au contribuit din plin la clasarea SCM Bacău pe primul loc în ierarhia echipelor. Înainte de a trece în revista medaliații, merită remarcată performanța lui Rareș Galea, mezinul competiției (e născut în 2009), care, în ciuda faptului că a luptat cu adversari mai mari ca vârstă, și-a trecut în cont medalia de bronz. Locul 1: Paula Stanciu (23 kg, U11), Radu Nistor (30 kg, U11), Dragoș Cremene (34 kg, U11), Ștefan Buga (27 kg, U13), Marcus Herghelegiu (38 kg, U13), Ianis Pravăț (50 kg, U16), Ștefan Cremene (60 kg, U16), George Crețu (73 kg, U16), Andrei Ursu (+81 kg, U16). Locul 2: Ștefania Olaru (36 kg, U11), Răzvan Moisei (34 kg, U11), Brian Herghelegiu (34 kg, U13), Stefano Dumitru (60 kg, U13), Ștefan Moisei (73 kg, U15), Alex Chiper (55 kg, U16), Marco Chiper (73 kg, U16). Locul 3: Rareș Galea (27 kg, U11), Eduard Benchea (34 kg, U11), Rareș Gherman (38 kg, U11), Andrei Buga (34 kg, U13), Ștefan Buga (34 kg, U13), Ștefan Deju (+66 kg, U13).

Locul 5: Rareș Gârmacea (60 kg, U15).

