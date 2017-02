Sport SCM Bacău, două medalii Lupte greco-romane/ CN Tineret U23 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter SCM Bacău a cucerit două medalii la Campionatul Național de Tineret U23 de lupte de la Timișoara. La 71 kg, Irinel Botez s-a laureat campion național, în timp ce la 66 kg, Claudiu Pal a devenit vice-campion al României. De notat faptul că performanța lui Botez a fost realizată în condițiile în care sportivul pregătit de tatăl său a „urcat” în greutate de la 66 kg, categoria sa de bază, iar Pal l-a învins în drumul spre argint pe concitadinul său Alexandru Dosoftei. „Sunt rezultate foarte bune, care confirmă valoarea sportivilor SCM Bacău chiar și în condițiile unor evoluții la categorii superioare de greutate”, a declarat antrenorul băcăuan Cătălin Matache. Luptătorii SCM-ului se pregătesc pentru participarea, zilele următoare, la un puternic turneu de verificare în Bulgaria, principala lor țintă în 2017 fiind Europenele de juniori programate în iunie, în Germania, la Dortumnd. 0 SHARES Share Tweet

