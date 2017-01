Contrasens Schimbarea de paradigmă de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Odată cu instalarea noului președinte american începe o noua epoca pe plan mondial. Sau, macar are șansele să înceapă. Trump aduce o schimbare de paradigmă în politica americană. Dincolo de toate prostiile cu care încearca să ne amețească presa mainstream, ideile lui Trump sunt total diferite de cele ale predecesorilor și, mai ales, rupte total de „political correctness”-ul care a dominat ultima decada a politicii interne americane. Administrația Trump vine și cu o altă abordare a politicii internaționale, lucru care ne privește și pe noi, românii. Pentru că noua politică americană nu mai merge pe principiul zgândăririi ursului din cușcă. Asta pe de o parte. Amestecul brutal în politica unor țări – cum s-a întâmplat cu România – iarăși nu mai este o opțiune agreata de noua administrație. Vorbim despre maniera în care ambasadorii SUA au ieșit public criticând diverse aspecte ale vieții politice românești, deși Convenția de la Viena nu le dădea voie să o facă, despre relațiile ciudate dintre serviciile secrete românești și americane pe tema controlului Justiției sau despre modul în care FBI își avea biroul din București în același sediu cu DNA. Faptul că a căzut capul șefului SRI – eveniment care în urmă cu doar o săptămâna părea extrem de improbabil – ar trebui să ne dea de gândit. Probabil vor urma si alte schimbări, pe măsură ce spațiul lăsat de unii se umple cu alte influențe. Demonstrațiile din aceste zile sunt semnalul că garda veche nu e dispusă să cedeze fără luptă. Trecem peste faptul că pretextul pentru ieșitul în strada este unul fals – cine a citit proiectul Ministerului Justiției a putut sa vada că nu se grațiază nici faptele de corupție și nici cele comise cu violență. Interesant este, însă, cum o seamă de lideri de opinie și chiar organe de presă care se consideră serioase au anunțat că Guvernul grațiază corupții. Revenind la subiect, lumea se schimbă dar românii nu-și dau seama. E, desigur, și vina unui sistem bine pus la punct de propagandă și de deturnare a atenției de la evenimentele cu adevărat importante și care ani de zile a confiscat agenda publică eliminând temele relevante. Lumea se schimbă. Dar schimbarea ne prinde din nou nepregățiți. Răzvan Bibire 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent După Cupă, campionatul Articolul următor „Soluții științifice inovatoare pentru agricultură”, la final

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.