Actualitate Scandal în Consiliul Județean din cauza PNDL Despre criterii, stadionul din Teleorman, 37 de drumuri finanțate și unul nefinanțat de Silvia Patrascanu - Ultima ședință a Consiliului Județean, cea de vineri, a început frumos, calm, într-o notă festivă, cu felicitările adresate de președintele Sorin Brașoveanu colegilor care și-au sărbătorit sau își sărbătoresc ziua de naștere în luna iulie: Toma Bandea, Cezar Olteanu, Angela Boga, Răzvan Șendrea, Mihai Mititelu și Vasile Cautiș. Proiectele propuse dezbaterii fiind puține, ședința se anunța liniștită și scurtă și chiar așa ar fi fost dacă nu ar fi fost prezentată, în final, situația sumelor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru realizarea unor investiții derulate de unitățile administrativ teritoriale (UAT): municipii, orașe, comune și județul Bacău. Sorin Brașoveanu a precizat că rezultatul se datorează muncii consilierilor județeni, aparatului CJ, specialiștilor și primarilor. „E vorba despre 453 de proiecte care au fost înaintate Ministerului Dezvoltării pe PNDL, cu peste 2 miliarde de lei. Au fost selectate 172 de proiecte cu peste 827 de milioane de lei. La numărul proiectelor declarate eligibile, județul Bacău se afla pe locul 16 la nivel național, iar după selectare și finanțarea obținută, Bacăul a urcat pe locul 8. S-a ținut cont de principiul echilibrării, așa cum și noi ținem cont de acest principiu. De asemenea, au avut prioritate toate unitățile de învățământ care nu au autorizație de funcționare și trebuie reabilitate", a declarat președintele CJ Bacău. Cea mai mare finanțare, de peste 60 de milioane de lei, a fost obținută de Consiliul Județean, pentru modernizarea DJ 252C Tătărăști-Corbasca, urmată de «Rezerva de apă a Bacăului», obiectiv considerat prioritar de actuala administrație a municipiului, proiect care primește 31,5 milioane de lei. Foarte importantă este și finanțarea podului peste Trotuș, solicitată de Primăria Onești. Cine a cerut a primit… Sorin Brașoveanu a mai precizat că CJ Bacău a depus 10 proiecte, unul pentru reabilitarea Centrului școlar (CSEI) nr. 1 și nouă pentru modernizarea drumurilor județene. A primit bani pentru șapte drumuri (185,9 milioane de lei) și pentru CSEI.

„Iată rezultatele programului Guvernului PSD-ALDE. De acum, e important să facem următorii pași și să depunem documentele solicitate de Ministerul Dezvoltării”, a adăugat Sorin Brașoveanu. Cezar Olteanu, consilier PNL, a criticat Guvernul PSD pentru „țopăiala fiscală”, apoi a apreciat că tonul președintelui CJ e triumfalist și, ca să-i taie din elan, a declarat că Bacăul ocupă locul 5 între cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est, criteriul utilizat de liberal fiind suma/cap de locuitor, iar Moldova se află pe locul 3 din 4, între regiunile țării. „Ce vreau să spun? Că suntem desconsiderați ca regiune, iar moldovenii sunt tratați la «și alții». Vă rog pe cei care sunteți în coaliția de guvernare faceți apel la cei care ne conduc să ne tratateze așa cum se cuvine”, a cerut liberalul, apoi a prezentat rezultatele elevilor și școlilor din județ Bacău. „Nu vă întrebați de ce s-au dat așa de târziu banii pentru proiecte? Vă spun eu: ca să acopere scandalul legat de stadionul din Teleorman!” a acuzat Cezar Olteanu. Sorin Brașoveanu l-a rugat să revină la problemele județului Bacău, dar atmosfera s-a încins și vociferările au acoperit replicile. Consilierul PNL a avertizat că finanțările sunt doar promisiuni și că după un an se va vedea că nu s-a făcut nimic. Angela Bogea, PSD, i-a mulțumit lui Cezar Olteanu pentru proiectele finanțate anul trecut de guvernul liberal și l-a rugat să aibă răbdare ca să vadă dacă obiectivele susținute de PSD vor fi sau nu realizate. Când lucrurile s-au mai potolit, a intervenit Petrică Mihăilă, PNL, care s-a declarat supărat că banii s-au împărțit politic și de această dată. Argumentul său a fost lipsa drumului județean Vultureni-Parincea de pe lista PNDL II, primarul din Vultureni fiind liberal. Sorin Brașoveanu i-a amintit că primarul din Parincea e membru PSD, apoi a dat drept exemplu un alt drum nefinanțat (Ungureni-Gârla Anei), care vizează o comună cu primar social-democrat. Președintele CJ a repetat criteriile de selecție, adăugând că în primul rând trebuie să depui proiecte ca să obții finanțare, iar în al doilea rând trebuie ca proiectele să bine întocmite. Primarii se declară mulțumiți Spre deosebire consilierii liberali, primarii, inclusiv cei ai PNL, se declară mulțumiți de sumele alocate de Guvern prin PNDL. Unul dintre aceștia e Petru Iștoc, primarul comunei Cleja, care are patru obiective finanțate: „Sunt foarte mulțumit de banii primiți! Mai un un proiect pentru o școală, dar îl voi realiza pe fonduri europene, mai exact pe POR, și altul pentru asfaltarea unui drum, proiect depus pe AFIR. Acum aștept vizita în teren.” Mulțumiți sunt, evident, cei care s-au străduit să facă proiecte, multe și bune, apoi să le depună la Ministerul Dezvoltării. Întâmplător sau nu, comunele cu cele mai multe obiective finanțate (cinci) au primar liberal: Orbeni și Prăjești. Alte două comune cu administrație PNL, Buhoci și Cleja, au obținut bani pentru 4 proiecte, însă Gura Văii și Slănic Moldova nu au primit niciun leu deoarece nu au depus niciun proiect. Dacă e să-i lăudăm pe primari pentru numărul proiectelor la care au muncit și pe care le-au depus, merită să amintim și celelalte UAT-uri: Ștefan cel Mare, cu 4 obiective finanțate, iar Asău, Berzunți, Berești Tazlău, Buhuși, Căiuți, Dofteana, Filipeni, Filipești, Oituz, Onești, Parincea, Pîncești, P. Turcului, Răchitoasa, Strugari, Tătărăști și Ungureni, cu 3 obiective. 21 de milioane pentru un singur proiect rural Cele mai mari sume vor ajunge în localitățile care au depus proiecte de alimentare cu apă și/sau canalizare, acestea fiind cele mai costisitoare. Pe locul I se află Odobești, care a obținut cea mai mare sumă, 21,8 milioane de lei, urmată de Bogdănești (13,3 milioane de lei), Agăș (13,2), Urechești (13), Parincea (12,5), Berești Tazlău (12,2), Berzunți (11,2), Pîncești (10,4) și Asău (10,2).

Dintre cei care au cerut finanțare pentru poduri, cel mai mult au obținut primarii PNL, și anume cei din Ghimeș Făget (9,36 milioane de lei), Măgirești (8,2) și Cleja (6,9). Dintre UAT-urile rurale, pentru reabilitarea drumurilor, peste 6 milioane vor primi Itești (7,9 milioane de lei), Oncești (7,8), Răcăciuni (7,4), Poduri (6,9) și Balcani (6,1). Pentru modernizarea școlilor și grădinițelor, prioritate a Guvernului PSD-ALDE, cu cele mai mari sume figurează Tg. Ocna (peste 16 milioane de lei), Moinești (8,49), M. Cașin (5,8), Onești (5,8), Berzunți (4,7), Brusturoasa (4,7) și Răchitoasa (4,1). Obiective din județul Bacău finanțate prin PNLD II 54 de unități de învățământ în valoare totată de 106,9 milioane de lei

30 de sisteme de alimentare cu apă și canalizare – 268,1 milioane de lei

37 de drumuri – 342,2 milioane de lei

25 de poduri și podețe – 81,9 milioane de lei

Un sediu de primărie – 2,08 milioane de lei

Un sistem de iluminat public – 402.029 lei

Un sistem de iluminat public – 402.029 lei

