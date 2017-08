La data de 31 iulie a.c, în jurul orei 22:30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier cu victimă în Sascut. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 32 de ani, din judeţul Suceava, în timp ce conducea un autoturism pe E85 a surprins şi accidentat un bărbat de 47 de ani, din comuna Sascut care traversa strada prin loc nepermis şi fără să se asigure. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a pietonului care a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău, în vederea acordării de îngrijiri de specialitate, necesitând internarea. Conducătorul auto şi pietonul au fost testaţi cu aparatul etilotest, acesta indicând valoarea negativă pentru primul, iar pentru cel de-al doilea 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat şi li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. 12 SHARES Share Tweet

