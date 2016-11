Asteptata cu infrigurare si mari emotii de catre toti elevii de clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, dar si de elevii de la clasele mai mari sau cei de la „postliceala”, marea petrecere de Miss & Mister Boboc 2016 a avut loc joi, 24 noiembrie, in Club Police.

In joc au fost mai mult decât titlurile de Miss & Mister Boboc 2016, organizatorii acestui eveniment acordând si alte distinctii pentru Miss & Mister Mangeron, dar si pentru Miss & Mister Popularitate.

Pentru aceste pozitii, dar si pentru titlul suprem, s-au intrecut 10 perechi de elevi, care au avut de trecut prin mai multe probe. Pe lânga clasicele probe de zi si de seara, concurentii au avut de trecut si de un moment in care le-au fost testate cunostintele genrale, dar au trebuit sa-si arate si calitatile de dansatori intr-o proba impusa.

Din program nu a lipsit nici proba de talente, in care elevii de la „Mangeron” si-au demonstrat veleitatile de dansatori, fie ca au ales vals, dans popular, modern sau contemporan, momente de teatru si de pantomima sau chiar interpretari muzical instrumentale.

Pe lânga spectacolul oferit de concurenti, publicul, format din elevi si profesori ai colegiului bacauan precum si din parinti, care erau si ei foarte emotionati, a fost rasfatat si cu alte momente artistice. Astfel, pe „scena” de la „Police” au evoluat Ansamblul Folcloric „Mugurasii” din Saucesti, Daria-Elena Gaman de la Fundatia Teatrala „Neghinita”, precum si câteva perechi de dansatori sportivi de performanta, membri ai Academiei de Dans Adamas Bacau.

Juriul, alcatuit din profesori si reprezentanti ai sponsorilor nu au avut o misiune chiar usoara, cei 20 de concurenti demonstrând pe lânga realele calitati, si tenacitate in dorinta de a câstiga râvnitele trofee. Astfel, dupa calculele notelor celor care au asigurat jurizarea, câstigatorii concursului de Miss si Mister Boboc 2016 au fost declarati concurenta cu numarul 4, Diana Sabina Iliescu de la clasa a IX-a C, respectiv Cosmin Mihai Chitai de la clasa a IX-a P5, care a fost prezent in concurs cu numarul 5.

„La repetitii a fost foarte greu si ne-am straduit foarte tare. Acum sunt foarte emotionata. Inca nu-mi vine sa cred ca am câstigat. Unele probe au fost mai dificile iar preferata mea a fost cea de talente, la polul opus fiind dansul. Nu stiu inca ce reprezinta pentru mine aceasta reusita. Initial, eu doream doar sa concurez, adica doar sa particip. Cumva am fost impinsa de la spate sa concurez. Iar când am câstigat, va dati seama ce a fost in sufletul meu. Chiar nu m-am asteptat iar acum sunt foarte fericita.”

Diana Sabina Iliescu, Miss Boboc „Mangeron” 2016

„A fost o experienta foarte frumoasa, dar rolul acestui bal nu este neaparat câstigarea unui premiu. Mai importanta a fost distractia si timpul petrecut cu colegii. Cel mai greu a fost la proba de dans, dar n-am facut caz din asta. Eu m-am distrat, m-am simtit foarte bine. Am asteptat cu nerabdare seara asta. Sincer, nu ma asteptam sa câstig si chiar a fost o surpriza pentru ca au fost concurenti mai frumos imbracati decât mine. Proba mea favorita a fost aceea de cultura generala, proba la care le-am mai suflat si altor colegi. Totusi, acum pot sa spun ca acest premiu conteaza foarte mult pentru mine si il dedic mamei mele pentru ca a crezut in mine si m-a ajutat foarte mult.”

Cosmin Mihai Chitai, Mister Boboc „Mangeron” 2016