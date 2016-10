Sarbatoare prafuita

Se apropie cu pasi repezi „Zilele Bacaului”. Unii dintre noi se bucura, altii comenteaza in fel si chip. Cei care se bucura abia asteapta sa se invârta in iujuri, sa infulece mormanele de carnuri fripte pe gratar si sa bea multa bere.

Cât mai multa. Comentariile vizeaza insa, de obicei, organizarea: acelasi etern bâlci, potrivit cu eternul aer provincial al Bacaului. In afara de faptul ca bâlciul s-a tot mutat de colo-colo in ultimii ani, in rest nimic nu s-a schimbat. Si totusi, exista o noutate anul acesta: bugetul festivalului este extrem de mic, de numai vreo 30.000 de euro. La ora aceasta, inca nu se stie cine va cânta pe scena, desi in vizunea organizatorilor – in speta Primaria Bacau – vor fi invitati patru artisti de top ai tarii. Insa, enigma!

Cererea de oferte catre impresari s-a facut abia vineri, dupa votarea bugetului festivalului. Si, se mai spune in hotarâre, manifestarile au loc „intr-o frumoasa locatie”, adica pe acelasi teren viran de lânga Sala Sporturilor, care la ora debutului manifestarilor ar putea fi o mare mocirla din cauza ploilor anuntate. Cu bune sau rele, cert este ca multi bacauani se vor distra in cele trei zile, chiar daca nu stiu ca motivul este, de fapt, atestarea documentara a orasului, vechi deja de peste sase veacuri. Si cum sa nu se distreze, intr-un oras in care divertismentul este extrem de limitat si se rezuma, in general, la baruri si mers la mall.

Am vazut un proiect de organizare al manifestarilor, propus inca de prin iulie, si chiar arata bine, mai ales ca se punea accent si pe altceva decât mici si bere. Dar nu a fost aprobat, bugetul s-a tot micsorat pâna la suma amintita mai sus, si am ajuns in acelasi punct in care ne-am aflat in fiecare dintre ultimii ani. Si daca nici macar acum, in toamna preelectorala, nu s-a imbunatatit nimic, e grav, s-ar putea spune. Oricum, distractie placuta tuturor care vor participa! Sa amintim totusi ca mici si bere se vor gasi pretutindeni si dupa festival, ba chiar la preturi mai rezonabile.