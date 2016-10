Sarbatoare in scoli

De Ziua Educatiei, ieri, in toate unitatile de invatamânt a fost sarbatorit dascalul, dar s-au organizat si activitati specifice prin care s-a evidentiat rolul scolii in formarea generatiilor viitoare.

A fost sarbatoare ieri in toate unitatile de invatamânt din Bacau si judet. Sarbatoarea dascalului, dar si a scolii, prin organizarea de activitati specifice care au marcat Ziua Internationala a Educatiei.

Chiar daca zilele trecute au circulat tot felul de zvonuri ca ba se-nvata, ba nu se-nvata in aceasta zi, pâna la urma, totul s-a lasat la voia conducerilor institutiilor de invatamânt. Iar fiecare scoala a desfasurat diferite actiuni, cu elevi, profesori, directori. De exemplu, elevii de la doua clase de a XII-a, scoala profesionala, de la Colegiul „Dumitru Mangeron” , au fost ieri la Muzeul „Iulian Antonescu”, unde au vizitat câteva expozitii.

In schimb, la Scoala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza”, lucrurile pareau sa se desfasoare ca intr-o zi normala. Am asistat chiar, pentru câteva minute, la o ora dedicata evenimentului, unde elevii de clasa a IV-a au raspuns unor intrebari legate de educatie: Avem nevoie de educatie?; Unde duce lipsa de educatie?; Cine are nevoie de educatie?.

„La prima ora, cadrele didactice care au intrat la clasa au dezbatut semnificatia zilei de astazi in contextul legilor internationale”, a declarat prof. dr. Doinita Sirbu, directorul scolii, care a mai precizat ca, pentru acest eveniment, elevii scolii au pregatit si o expozitie de scrisori si desene dedicate acestei zile, ce au putut fi vizionate pe holurile scolii, iar de la ora 13.00, s-a desfasurat in amfiteatrul institutiei de invatamânt o dezbatere cu elevii claselor a VIII-a, pe tema semnificatiei zilei de 5 octombrie.

Si la Scoala Gimnaziala Nr. 10, elevii si profesorii au impartasit gânduri, pareri, opinii cu privire le ceea ce simbolizeaza cuvântul Educatie. Orele au luat forma unor dezbateri, a unor dramatizari, a unor vizionari de film despre începuturile scolii românesti si activitaţi dinamice ce au vizat parteneriatul esenţial, în demersul didactic, profesor-elev.

Printre numeroasele ateliere puse în practica drept omagiu adus acestei zile au fost cele organizate de elevii clasei a V-a B, sub coordonarea profesorului diriginte Lia Chelaru, care au asternut pe hârtie un gând, o idee, un cuvânt definitoriu pentru dascalii lor. Profesorul de franceza Lacramioara Muscalu, diriginta la clasa a VI-a C, a schimbat pentru o zi modalitatea de abordare a lecţiilor si a propus elevilor o activitate dedicata educatorilor, profesorilor si scolii, au enumerat trasaturile unui om educat / needucat, au dat definiţii proprii educaţiei, au ales proverbe, zicatori pe aceeasi tema.

Pe aceeasi tonalitate s-a desfasurat si atelierul clasei a V-a D, sub coordonarea prof. diriginte Ana Sicinschi si a prof. de istorie Dana Sturzu, care, sub forma unei vizionari de film, au aflat noi cunostinţe despre prima scoala româneasca din Scheii Brasovului. De asemenea, prof. Sînzîiana Dumea a intitulat atelierul organizat împreuna cu elevii sai, clasa a VI-a A, „Profesor pentru o clipa”, ora în care elevii si-au pus în scena dascalii, dar au realizat si prototipul educatorului ideal ce sta alaturi de elevul ideal.

Au fost si elevi fericiti



Daca la Colegiul National „Ferdinand I”, elevii au fost la scoala si au marcat aceasta zi, la polul opus s-au situat cei de la Colegiul National „Gheorghe Vranceanu” Bacau, care au hotarât ca aceasta zi sa fie libera. „Am preferat sa sarbatorim intre profesori la o prajitura si o cafea. Cu toate acestea au fost câtiva elevi care au decis singuri sa desfasoare diferite activitati, cum ar fi cei din trupele de teatru”, ne-a spus prof. Gabriel Andrei, directorul colegiului. Per total insa, forfota in oras a fost vizibila in urma acestei zile speciale. Asta cu atât mai mult, cu cât, in ciuda faptului ca a fost Ziua Internationala a Educatiei, multi tineri de liceu au ales sa petreaca timpul liber prin pub-uri. Norocul celor care au astfel de business-uri!

Roxana Neagu

Florin Stefanescu