Actualitate Sărbătoare în familia transmisioniştilor băcăuani de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Curtea Centrului 115 Comunicaţii RMNC din strada Constanţei a fost animată marţi mai mult ca oricând. În jurul orei 11.00, la poarta unităţii şi-au făcut apariţia militari activi şi în rezervă, preoţi, iar printre oficialităţile prezente s-au numărat Gheorghiţă Marius Gabriel, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău, generalul de brigadă dr. Valentin Becheru, şeful Direcţiei Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi locţiitor al şefului SMG pentru tehnologia informaţiei. Evenimentul prilejuit de aniversarea a 35 de ani de la înfiinţare a debutat pe platoul unităţii militare cu un ceremonial militar şi un ceremonial religios oficiat de un sobor de preoţi condus de Pimen Costea, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.



Cine sunt transmisioniştii? Întorcându-ne în timp, aflăm că Centrul 115 Comunicaţii RMNC s-a înfiinţat la 28 februarie 1982, în baza ordinului general nr. 45, al ministrului Apărării Naţionale, cu denumirea Batalionul 115 Transmisiuni, dislocat în garnizoana Bacău, unitate subordonată Comandamentului Trupelor de Transmisiuni. Primul ciclu de instrucţie începe în luna mai 1982, în sistem centralizat, cu militari în termen şi militari cu termen redus, transmisionişti, iar la 9 mai 1983 prin Decretul Prezidenţial nr. 110, unităţii i s-a înmânat primul Drapel de Luptă. Începând cu anul 2002, batalionul s-a operaţionalizat, primind denumirea de Centrul 115 Transmisiuni de Sprijin, devenind astfel parte integrantă a structurilor moderne ale Armatei României. Distincţie prezidenţială În anul 2006, ca urmare a procesului de restructurare şi operaţionalizare a Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii, unitatea se reorganizează şi primeşte denumirea actuală de Centrul 115 Comunicaţii RMNC. De atunci şi până în prezent, trasmisioniştii s-au evidenţiat în diverse misiuni, iar recunoaşterea meritelor a venit în luna februarie 2017. Preşedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Naţional “Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Centrului 115 Comunicaţii RMNC “în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea misiunilor specifice încredinţate, pe timpul desfăşurării activităţilor de instruire pentru luptă, precum şi pe timpul executării misiunilor pe teritoriul naţional şi în teatrele de operaţii”. 2 SHARES Share Tweet

