Șapte ani închisoare, condamnarea primită în Belgia de un băcăuan * 24 de case a spart, în câteva luni, băcăuanul condamnat pentru furt calificat în formă continuată de Catalina Chifu - Curtea de Apel Bacău a admis cererea trimisă de autorităţile judiciare din Belgia privind recunoaşterea şi punerea în executare a unor sentinţe penale pronunţate de Tribunalul Penal Bruxelles pe numele unui băcăuan, precum şi transferarea acestuia într-un penitenciar din România pentru continuarea executării pedepsei de 2.555 zile închisoare. Printr-o sentinţă definitivă dată în decembrie 2012, de Tribunalul Penal Bruxelles, G.V., din Comăneşti, a fost condamnat la 4 ani închisoare cu suspendare, pentru furt calificat în formă continuată (19 acte materiale cuprinse în perioada 9 august 2011 – 20 octombrie 2011), în concurs cu o infracţiune de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni în formă continuată. Aceeaşi instanţă a pronunţat, doi ani mai târziu, o altă sentinţă împotriva băcăuanului, cu o condamnare de 3 ani închisoare, tot pentru furt calificat în formă continuată, infracţiuni săvârşite în 2013. Astfel, pedeapsa rezultantă finală, ca urmare a revocării suspendării, este de 7 ani închisoare cu executare. Curtea de Apel Bacău a dispus, de asemenea, executarea în România a acestei pedepse şi transferul persoanei condamnate într-un penitenciar din ţară. A fost scăzută din pedeapsă durata detenţiei din octombrie 2013 la zi. „În fapt, în perioada 10.08.2011 – 19.10.2011 (prima hotărâre), respectiv 15.09.2013 – 12.10.2013 (a doua hotărâre), G.V., împreună cu alte persoane, prin spargere, escaladare, chei false, a sustras de la 24 de părţi vătămate diverse bunuri", rezultă din sentinţele de condamnare.

