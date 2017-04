Social „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Poliţiştii continuă activităţile desfăşurate în cadrul campaniei naționale „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”. Ziua de 05 aprilie a.c. a fost dedicată activităţilor de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului. De această dată, poliţişti din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii şi ai Secţiei 2 Poliţie Bacău au organizat o simulare de furt în Piaţa Tricolorului din municipiul Bacău.

Exercițiul a urmărit să testeze reacția cetăţenilor, martori la săvârșirea unei astfel de infracțiuni, precum și modul în care aceștia pot furniza polițiștilor date care să conducă la identificarea autorului. Ulterior, cetăţenii prezenţi au fost informaţi şi despre faptul că au fost martorii unui exerciţiu realizat de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău. Poliţiştii au împărţit o sută de materiale informativ – preventive şi i-au sfătuit ca în situaţii similare să reţină cât mai multe semnalmente ale autorului şi să apeleze numărul de urgenţă 112.

În același timp, poliţiştii din întreg judeţul au fost prezenţi în unităţile de învăţământ şi au desfăşurat activităţi de informare care au vizat pregătirea antivictimală şi antiinfracţională a elevilor şi a cadrelor didactice.

