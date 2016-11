Sanduleni: Sub cerul liber dupa ce casa le-a fost incendiata

- propriul fiu a pus focul in urma unei altercatii in familie - parintii au ramas doar cu hainele de pe ei si se adapostesc acum pe la rude

Doi soti, din comuna Sanduleni, au ramas pe drumuri dupa ce locuinta le-a fost distrusa de un incendiu, provocat chiar de fiul lor. Luni seara, tânarul de 27 de ani ar fi iscat mai intâi un scandal, suparat ca nu a gasit cald in camera.

A inceput sa-si ameninte parintii, dupa care ar fi luat din soba jar si l-ar fi aruncat pe jos. In apropiere era un bidon cu benzina si imediat a izbucnit un incendiu violent. Degeaba au strigat bietii oameni dupa ajutor in vecini ca focul nu a putut fi stins decât cu ajutorul pompierilor.

El era un pic baut când a venit si a inceput sa injure ca de ce nu i-am aprins focul in soba. M-a batut, a luat jar si a dat foc. A mai facut probleme, dar ca acum niciodata. Eu tremur si acum de frica. Am ramas doar cu hainele de pe noi. Nu mai avem nici mâncare, nici acte, nimic”, spunea Mariana Ciubotaru (48 ani), proprietara casei.

„Avea benzina petru drujba acolo, un bidon de cinci litri, si cred ca acela s-a aprins prima data. A dat foc la tot. Nimic nu mai avem. Acum, daca o sa se intoarca acasa cred ca ne omoara”, spunea cu ochii in lacrimi si Ionel Ciubotaru (57 ani), proprietar.

Vecinii au incercat sa stinga vâlvataia. „L-am auzit cum spunea ca le da foc. Apoi a venit matusa si a strigat la noi sa sarim ca arde. Când am iesit afara am vazut flacari. Am aruncat doua galeti de apa, dar nu te puteai apropia ca era puternic”, spunea Mihai Ciubotaru, vecin.

Pompierii au reusit sa stinga incendiul dupa aproape doua ore, dar locuinta a fost distrusa in totalitate.

„Echipajul de interventie a constatat ca incendiul se manifesta la intreaga locuinta, pe o suprafata de circa 40 de mp si a fost stins dupa doua ore in cooperare cu serviciul voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Sanduleni. S-a stabilit ca cel mai probabil incendiul a izbucnit in urma utilizarii focului deschis in spatii inchise”, a declarat capitan Andrei Grecu, ofiter de relatii publice la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau.

Politistii din localitate l-au luat pe tânarul de 27 de ani si l-au internat in Sectia de Psihiatrie, dar au deschis si un dosar penal pentru infractiunea de distrugere prin incendiere. Parintii lui sunt cazati acum la o ruda, care locuieste in gospodaria vecina, dar sunt constienti ca nu vor putea sta acolo prea mult si ca vor trebui sa refaca locuinta,insa nu au niciun ban.