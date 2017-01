Multimedia Sănduleni: Batrână accidentată mortal de Comunicat de presa -

La data de 19 ianuarie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în urma căruia o persoană și-a pierdut viața. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că o femeie de 35 ani, din comuna Bârsănești, în timp ce conducea un autoturism pe DN 11, pe raza comunei Sănduleni, cu direcția Bacău-Onești, a surprins și accidentat mortal o localnică de 73 ani, care se deplasa pe partea carosabilă pe sensul de mers Bacău-Onești, cu direcția Onești spre Bacău. Conducatoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și I s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul sâvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.