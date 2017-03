Interviu

Top Story Sănătate si frumusețe ca stil de viață cu doctorul Diana Avasâlcei de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter A venit, în sfârșit, primăvara. E anotimpul în care natura renaște. Evident că și corpul nostru trebuie să renască. Există două probleme de sănătate foarte prezente în rândul populației, care afectează stilul de viață și starea de bine: hemoroizii și varicele. Despre ele discutăm cu dr. Diana Avasâlcei, medic specialist chiurugie generală și nutriție, doctor în științe medicale.



– Să o luăm cu începutul. Vorbim de două boli despre care, ca pacient, avem o anumită jenă de a discuta. Am văzut o reclamă în care se spunea că boala nu e o rușine. Cum să depășim acest obstacol, oare? Așadar, ce sunt hemoroizii, pe cine să „dăm vina” dacă suntem diagnosticați cu această patologie?

– Hemoroizii sunt vene dilatate în regiunea anală în care s-a acumulat sângele ce nu mai circulă corespunzător. 85% din populație suferă de această patologie. Este clar că există o predispoziție genetică, dar la aceasta trebuie să se alăture și o serie de factori favorizanți- constipație, stat în șezut în timp îndelungat, efort fizic intens de ridicare de greutăți, fumatul. Dacă ne gândim de exemplu la constipație, cel mai frecvent factor favorizant, nu există o rețetă – minune pentru menținerea unui tranzit intestinal normal, există doar o serie de indicații pe care pacientul le poate transforma în propria rețetă. – Ce trebuie să facem?

– Să se adopte un regim de viață care evită sedentarismul și care include exerciții fizice de la cele mai simple. Să se consume cel puțin 2l de apă pe zi (3 pahare pe stomacul gol). Să disciplinăm programul de mese – la ore fixe și fără a sări peste nici una. Micul dejun este obligatoriu și ar trebui să conțină fructe, pâine de secară, iaurt. Nu trebuie să ne abținem de la mersul la toaletă și, mai mult, e bine să ne obișnuim organismul la ore regulate. Mâncați încet și mestecați bine, ajutând astfel digestia. Mâncați cel puțin 3 fructe și 3 legume proaspete pe zi. Evitați consumul de alimente cu conținut scăzut de fibre. – Vrând – nevrând, ajungem și la medic…

– Da. Orice simptom în regiunea anală și perianală vă trimite la proctolog. Cine este acesta? Un medic de specialitate chirurgie generală sau urologie. De ce este proctologul chirurg? Pentru că el este cel care poate rezolva și alte complicații legate de hemoroizi- fistula perianală, abcesul perianal care necesită gest chirurgical. DIAGNOSTICUL ESTE PRIMUL PAS PENTRU UN TRATAMENT EFICIENT, IAR TRATAMENTUL ESTE ADAPTAT FIECĂRUI PACIENT ÎN PARTE! – Ce tratamente există în aceste cazuri?

– Medicina modernă începe să pună preț foarte mare pe recuperarea rapidă și fără mari investiții din partea pacientului. De aceea, în afară de cazurile de urgență chirurgicală sau de tratament chirurgical „la rece”, există tendința tot mai evidentă de a trata pacientul cu metode blânde, ușor de accesat de către acesta. Cea mai mare achiziție în cabinetul meu o reprezintă radiofrecvența operatorie Ellman care îmi permite intervenții chirurgicale sigure, de mare precizie, în urma cărora pacientul se recuperează ușor, cicatrizarea este mult mai rapidă, durerea mult mai mică, sângerarea mult redusă. Astfel, inclusiv pentru tratamentele chirurgicale, aparatura medicală de top ajută medicul și pacientul pentru vindecare mai rapidă și sigură.

Atentie! Ligatura hemoroizilor cu benzi elastice este un act chirurgical, chiar dacă pare simplu pentru pacient. Ce este această metodă? O procedura minim-invazivă, nedureroasă, prin care se „absoarbe” un pachet hemoroidal într-un instrument special care montează un ineluș, strangulând hemoroidul. Tratamentul în sine durează foarte puțin, pacientul pleacă acasă, nefiind necesară spitalizarea. Cel mai important e că nu doare, iar recuperarea este ușoară și completă. Această metodă se repetă la 3 săptămâni până la rezolvarea tuturor pachetelor hemoroidale. – Medicina a evoluat. Tendința generală este practicarea, pe cât posibil, a metodelor neinvazive de intervenție…

– Unul dintre tratamentele care ajută medicul să vindece zona anală și ajută și pacientul să-și administreze cu ușurință remediul, o reprezintă cremele topice locale. Așa cum am mai spus, medicina modernă se îndreaptă din ce în ce mai mult spre metode neinvazive, astfel că tratamentele topice devin un aliat puternic în cazul fisurilor anale, tromboflebitelor, anoproctitelor, iar metodele chirurgicale au început să fie utilizate doar în cazuri speciale și bine precizate.

Majoritatea tratamentelor din cabinetul meu sunt legate de metode minim invazive – ligatura cu benzi elastice și creme topice. Ultima achiziție în domeniu o reprezintă tratamentele topice cu ozon. Medicina modernă și farmacologia au un ritm foarte alert de dezvoltare care a permis stabilizarea ozonului în vitamina E și conceperea celor mai moderne, naturale și eficace tratamente topice cu ozon. Practic ozonul, în contact cu țesutul uman eliberează oxigen cu efect foarte puternic antiinflamator, antidurere și antiprurit. În același timp ozonul protejează împotriva infecțiilor bacteriene, fungice, virale.

Medicul și pacientul sunt o echipă și au un scop comun – tratarea problemei, dar pacientul dorește în primul rând să dispară simptomele. Cu acest tip de tratament dispar durerea, mâncărimea, se reduce inflamația, se micșorează hemoroizii, accelerează cicatrizarea, reface elasticitatea țesuturilor. Formula sa complexă rezolvă toate aceste probleme cu care pacientul se confruntă în patologia hemoroidală. Bineînțeles că trebuie să înțelegem că o cremă de acest fel este un tratament pentru fisura anală, tromboflebite, dar e doar adjuvant pentru hemoroizi. Să înțelegem că până nu „pune mâna” un chirurg pe hemoroizi, aceștia nu dispar, important este să ne prezentăm la timp și să accesăm tratamentele minim invazive.

Cabinetul meu menține de peste un an reducerea de 50% pentru consultație și 50% pentru tratamentul cu ligaturi cu benzi elastice, tocmai pentru a facilita prezența la medicul specialist și pentru a crește disponibilitatea pacienților pentru tratamentele minim invazive.

În concluzie, 85% din populație se lovește de această patologie și, ca profesionist în acest domeniu, încurajez prezența la medic deoarece în prezent metodele de tratament sunt avansate și minim-invazive. – O altă boală care afectează tot mai multe persoane: varicele. Ce sunt varicele, cum apar ele?

– Acele vene pronunțate de pe membrele inferioare, vene mai mari sau mai mici, pot ascunde o problemă medicală foarte serioasă numită reflux venos. Mulți dintre pacienții cu reflux venos prezintă pe picioare vene varicoase mari, sinuoase. De obicei, venele varicoase apar la nivelul gleznelor, gambelor și dau dureri, umflarea picioarelor, modificarea culorii pielii și, eventual, ulcerații.

Varicele nu sunt doar o chestiune enervantă pentru calitatea vieții, ele sunt o boală care poate afecta pe oricine și la orice vârstă. Femeile și pacienții peste 50 de ani au cel mai mare risc să dezvolte varice.

Cum apar varicele? Sistemul circulator funcționează datorită inimii care pompează sângele prin artere în tot corpul, sânge care se întoarce înapoi la inimă din tot corpul prin vene. În mod normal așa curge sângele de la inimă prin artere și spre inimă prin vene. Aceasta curgere a sângelui prin vene – într-un singur sens, este menținută prin prezența unor valve foarte mici, astfel încât sângele nu se întoarce în venă, ci merge tot înainte. Când aceste valve se îmbolnăvesc, sângele cade înapoi în venă datorită gravitației. În acest fel crește presiunea sângelui în venă și aceasta se mărește, devine sinuoasă, dând aspectul tipic de venă varicoasă. Venele varicoase mici – spider veins – pot să apară și în stadiile mai avansate, și în cele precoce ale acestei boli. – Care sunt simptomele varicelor?

– Dacă suferi de simptomele următoare este posibil să suferi de varice: vene vizibile, vineții, modificări de culoare ale pielii, picioare obosite, umflarea gleznelor, gambelor în special la sfârșitul zilei sau după statul prelungit în picioare, crampe musculare la nivelul picioarelor, senzație de arsură sau mâncărime la nivelul venelor mărite, mai ales în jurul geznelor.

Nu trebuie uitat că venele varicoase sunt cele responsabile de ulcerații ale pielii care se numesc ulcere varicoase. Aceste ulcere sunt extrem de dureroase, foarte dificil de tratat cu tratamente foarte scumpe. Și în acest caz există tratamente topice cu ozon, tratamente disponibile în cabinetul meu, tratamente naturale, antiinflamatorii, care protejează împotriva infecțiilor ce apar la nivelul oricărei răni.

Singura veste bună e că doar diagnosticul și tratamentul precoce ale acestor probleme medicale duc la succesul tratamentului bolii. Complicațiile acestei afecțiuni pot fi evitate doar prin prezentare la medic și tratament precoce. Spider veins

Sunt acele vene foarte mici și vizibile ca o pânză de paianjen, fiind foarte superficiale și nu depășesc 0,5 – 1 mm în diametru. Pot apare pe toată suprafața corpului. Cel mai frecvent se observă pe față – în jurul nasului, pe obraji sau bărbie. La fel de supărătoare estetic sunt cele de pe picioare, în special în regiunea superioară a coapsei, în spatele genunchiului și în jurul gleznelor. Spider veins sunt colorate în roșu, vinețiu sau albastru. De foarte multe ori reprezintă singurul simptom al varicelor nediagnosticate. Succesul tratamentului pe termen lung al acestor vene se referă la înțelegerea de către medic a fiziopatologiei bolii varicoase și tratamentul tuturor componentelor bolii, nu numai a spider veins. Vene varicoase reticulare

Sunt acele vene intradermice, dilatate, cu diametrul între 1 și 3 mm, ce au un traiect sinuos. Pentru aceste vene, metoda cea mai des utilizată și cu cele mai bune rezultate este scleroterapia, dar se practică și microflebectomia, ca și completare a tratamentului chirurgical clasic sau endovenos. Opțiuni de tratament

Tratamentul cel mai potrivit al varicelor decuge dintr-o înțelegere detaliată a fiziopatologiei și utilizarea corectă a tehnologiei pentru tratamentul varicelor. Existența unei abordări holistice permite obținerea celor mai bune rezultate în tratarea acestei probleme medicale. În funcție de dimensiune, profunzime, prezența refluxului venos se ia cea mai bună decizie cu privire la tratamentul varicelor, particularizând tratamentul pentru fiecare pacient în parte.

În cabinetul dr. Diana Avasâlcei sunt disponibile o serie de metode minim invazive care se indică în urma consultației, la prețuri accesibile pentru ca pacienții să poată accesa serviciile cu mai multă ușurință. 1 of 4 Scleroterapia Este o metodă minim invazivă de tratament a venelor varicoase prin injectarea unei substante chimice. Echipamentul de vizualizare ajută să se acceseze vene până la 7 mm în profunzime. Pacientul stă întins, comfortabil, nu are nevoie de anestezie. Se injectează cu ace extrem de subțiri agent sclerozant la nivelul venelor varicoase. Metoda cu radiofrecvență

Este metoda practicată în cabinetului dr. Diana Avasâlcei ca principal tratament pentru spider veins, atât de la nivelul picioarelor, cât și de la nivelul feței. Metoda nu presupune anestezie de niciun fel pentru că nu este dureroasă. Se lucrează cu ace la fel de fine ca venele care se tratează. Din vârful acestor ace se emite un câmp de radiofrecvență care închide vasele definitiv. Nu lasă cicatrici, leziunile care apar imediat după tratament se vindecă în funcție de locul unde se află, la față mult mai repede decât ca cele de pe picioare.

Și în cazul bolii varicoase consultația este primul pas și este esențială pentru indicația de tratament. Bineînteles că și în acest caz există tratamente topice cu ozon adjuvante, iar purtarea ciorapului medicinal de contenție elastică este esențială.

dr. Diana Avasâlcei

medic specialist chirurgie generală și nutriție

doctor în științe medicale

Bacău, str. 9 Mai 83-84

