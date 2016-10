Sanatate prin miscare la Asy Gym

PROMO



Asa cum ne spune si titlul, când spunem Asy Gym, gândurile fug spre o sala in care se face miscare, o sala in care se face sport. Numai ca lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât par. Miscare si gata. Nu ! Aici este vorba de o activitate bine organizata, pusa „la cale” de niste tineri profesionisti. Din capul locului trebuie sa precizam ca Asy Gym detine doua sali in Bacau, ambele in partea de sud a orasului. Când am trecut pragul uneia dintre ele, „Autentic Fit”, situata pe str. Republicii nr. 54, chiar la strada, i-am cunoscut pe protagonistii acestui proiect.

Silviu Aradi si Iuliana Chelaru sunt doi tineri pasionati de sport, de miscare, instructori de fitness si aerobic, bine pregatiti si care au avut curajul sa deschida acest business prin care sa impartaseasca bacauanilor cunostintele lor si sa se bucure impreuna de rezultatele obtinute in urma antrenamentelor din salile lor.

„Ne aflam in sala Autentic Fit, o sala de fete cum ii spunem noi, pentru ca aici se desfasoara cursuri de aerobic, zumba, tae-bo sau total-body”, ne-a spus Silviu, aflat putin sub imperiul emotiilor. Tot el ne-a precizat ca aceasta sala este deservita de patru antrenori pentru patru stiluri diferite.

„Programul in aceasta sala este de trei ori pe saptamâna dimineata si in rest, zilnic pâna sâmbata inclusiv, dupa-amiaza de la ora 17.00”, ne-a spus Iuliana care ne-a vorbit si despre variantele de abonamente. Aici, clientul poate plati si la sedinta, dar cele mai avantajoase sunt abonamentele care pot fi de 4, 8, 12 sedinte sau nelimitat, pe o perioada de o luna. Tot Iuliana ne-a precizat ca la aceasta sala, la „Autentic Fit”, fac si antrenamente speciale pentru copii, de doua ori pe saptamâna, in care se lucreaza programe pentru dezvoltare motrica si jocuri pentru copiii intre 6 si 14 ani.

Cea de-a doua sala, „Autentic Gym”, este situata pe str. Aviatorilor nr. 3, si cei doi tineri o detin de doi ani, de când au renovat-o si o intretin la standarde ridicate, lucru apreciat de toti cei care se antreneaza acolo. La Autentic Gym, cei care se antreneaza au la dispozitie aparate de fitness, benzi pentru cardio, vestiare separate pentru fete si baieti, cu dusuri si aer conditionat. „La Autentic Gym avem conditii deosebite.

Este o sala mixta in care se antreneaza si baietii, dar si multe doamne si domnisoare care aleg sa faca fitness in sala noastra”, ne-a spus Silviu Aradi, precizând ca programul este de la 9.30 la 21.30, de luni pâna vineri, sâmbata de la 10.00 la 15.00, iar duminica e inchis. Abonamentele sunt simple, pentru perioade de o luna sau abonament pe instructor, in sistemul personal-trainer.

Nu doar sport

Pe de alta parte, la sala nu au loc doar activitatile clasice de sport.

„Una dintre instructoarele noastre, Madalina de la zumba, a venit cu ideea sa facem ceva deosebit, babywearing, o ora de zumba in care mamicile au dansat cu bebelusii in brate. A fost o activitate de succes la care au participat peste 20 de mamici”, ne-a povestit Iuliana, care ne-a precizat ca acest program s-a derulat in premiera in Bacau si ca in urma acestuia s-au primit si alte solicitari pentru actiuni similare. Asadar, mamicile ar putea avea in curând o optiune de petrecere a timpului liber.

Despre alte actiuni care s-au derulat cu succes ne-a povestit Silviu Aradi:

„Am mai organizat ore in aer liber, diferite circuite de Ziua Copilului, plus alte actiuni la Green Club si lista ar putea continua. Ideea este ca noi incercam sa promovam un stil de viata sanatos prin miscare si ne adresam tuturor categoriilor de vârsta, dar in mod special copiilor, pentru ca asa cum observam cu totii, generatia tânara este tot mai atrasa de tehnologie in detrimentul miscarii”.

Nu mai vorbim de faptul ca in locatia unde se afla „Autentic Fit” exista si un salon de masaj de relaxare deservit de o persoana acreditata si la care se poate apela in regim de programare.

„Este un loc in care oamenii ar trebui sa vina in primul rând pentru sanatate. Pentru relaxare, dupa ce ies de la serviciu pot veni la noi pentru destresare, intr-un mediu in care poti relationa, unde poti sa-ti faci prieteni noi si daca iti doresti si muncesti in sala poti avea rezultate foarte mari”, ne-a mai spus Silviu, care a mai spus ca principalul rezultat, vizibil si palpabil este scaderea in greutate. In acest sens, cei de la Asy Gym colaboreaza si cu nutritionisti care pot crea diverse regimuri alimentare.

Salile Asy Gym au clienti fideli care vin constant, constienti de importanta miscarii asupra sanatatii lor, realizând faptul ca frecventând aceste locatii si-au format un nou stil de viata. Se poate spune ca aici s-a format o adevarata familie, oameni care vin permanent, dar sunt si unii clienti care sunt considerati „sezonieri”. Majoritatea dintre acestia vin inaintea sezonului estival pentru ca isi doresc sa etaleze pe timp de vara si nu numai un corp cât mai frumos. Si pentru ca serviciul sa fie complet in aceasta directie, cei de la Asy Gym pun la dispozitia doritorilor si un solar.

In ciuda faptului ca sunt foarte tineri, pe chipurile Iulianei si al lui Silviu se citeste seriozitatea si dorinta de a realiza mai mult, dorinta de a transmite bacauanilor din experienta si cunostintele lor, lucru ce intareste ideea ca la Asy Gym se poate dobândi sanatatea prin miscare.

Informatii suplimentare la 0751/637.169 si 0741/939.349