Salina Târgu Ocna: Un bulgare de sare poate saliniza aerul din apartament

Atunci când vizitezi Salina Târgu Ocna este aproape imposibil sa ratezi magazinul si depozitul de sare din apropiere. Multora dintre turisti li s-a intâmplat sa plece din acest loc cu o punga de sare sau cu un bulgare de sare, dar cred ca putini au inteles la ce folosesc brichetele de sare aflate la vânzare. „Cine vrea sa aiba in apartament un aer salin, poate cumpara aceste brichete la pretul modic de 2 lei. Cei care au testat acasa brichetele de sare s-au reintors la noi si au devenit clienti fideli, spunând ca a dat roade acest experiment”, spune vânzatoarea magazinului.

Pe usa depozitului aflat la parterul magazinului destinat turistilor, lista de preturi arata ca o punga de 1 kg de sare marunta iodata costa 0,5 lei, brichetele de sare se vând cu 2 lei bucata, bulgarii de sare se dau cu 0,50/kg, sarea recristalizata iodata se vinde la cutie sau la punga de 1 kg si costa 1,5 lei, iar cine doreste sa cumpere o cantitate mai mare de sare marunta neiodata, ambalata in pungi de 1 kg sau reambalata in saci de 25 kg, trebuie sa plateasca 11 lei/sac. Printre turistii interesati de listele de preturi am intâlnit multi copii.

„Suntem in excursie, iar la plecare vreau sa cumpar o bricheta de sare sa-i duc mamei, in loc de suvenir. Mi se pare interesata ideea salinizarii aerului din camerei si vreau sa incerc si eu”, spune Ioana Cojocaru, excursionista. Se intâmpla adesea ca turistii veniti cu autoturismul la salina sa cumpere cantitati mai mari de sare pentru ca odata cu inceperea toamnei o vor folosi la conserve. „Eu cumpar de aici sare de ani de zile si am incredere ca este de calitate. In plus, când ajung in zona pentru tratament, iau sare pentru toate neamurile”, declara Iulian Macovei, turist. Salina Târgu Ocna este situata in perimetrul orasului Târgu Ocna din judetul Bacau, iar accesul spre acest obiectiv turistic se face de pe DN12A.

Principalul domeniu de activitate al salinei il constituie extractia, prepararea si comercializarea sarii. Turistii care ajung in zona pot cumpara sare sub forma unor produse variate. Pe lânga exploatare, Salina Târgu Ocna desfasoara si servicii de turism in moderna baza de agrement amplasata in mina Trotus, la 240 metri adâncime. Turistii aleg acest loc pentru tratarea afectiunilor respiratorii, relaxare si miscare intr-un mediu salin, insa, totodata pot vizita muzeul sarii si se pot reculege la Biserica „Sfânta Varvara”, aflata in salina.

Un bilet de intrare in Salina Tg.Ocna pentru adulti costa 20 de lei, iar pentru copii tariful este de 10 lei. Biletele se iau de la casa de bilete de la intrarea in zona salinei, apoi turistii sunt indrumati spre autobuzele care fac curse in interiorul minei. Autobuzele vin si pleaca din 15 in 15 minute, in functie de numarul de vizitatori. Salina este deschisa zilnic de la ora 10.00, pâna la ora 17.00.