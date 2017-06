Sport Salbă de medalii de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Evoluție peste așteptări a sportivilor de la SCM- Palatul Copiilor Bacău la finala Campionatului Național U12 și U13 de judo desfășurat în weekend la Timișoara. Judoka antrenați de Constantin Manole și Marius Savin s-au întors acasă cu o salbă de medalii: una de aur, una de argint și patru de bronz. Lavinia Bălan s-a încununat campioană națională la 29 kg, categoria de vârstă U13, Alexandra Daragiu a obținut titlul de vice-campioană la 32 kg, U13, în timp ce Alina Achelăriței (32 kg, U13), Rebecca Drobotă (29 kg, U12), Robert Andronic (27 kg, U12) și Andra Răileanu (44 kg, U12) au urcat pe treapta a treia a podiumului. „Per total, suntem mulțumiți. Așteptăm acum ultima finală din acest an care va avea loc la finalul săptămânii, la Baia Mare”, au declarat antrenorii Manole și Savin. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.