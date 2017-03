Sanatate Cum să îți petreci sănătos timpul liber de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un copil echilibrat este un copil armonios fizic și emoțional. E e clar că orice părinte își dorește acest lucru mai mult ca orice. Deși, rețeta perfectă și succesul nu-l garantează nimeni, totuși sunt căi ce ating aceste aspecte. Practicarea unui sport s-a demonstrat a fi foarte benefică în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Devin mai flexibili, capătă mai multă forță fizică și psihică, își întăresc anduranța. Câteva dintre sporturile ce oferă aceste beneficii sunt ciclismul, înotul, tenisul, fotbalul, patinajul.

Ciclismul, ușor de integrat în rutina zilnică, combină cu succes activitățile fizice, cu plăcerea de a vedea locuri noi, cu timpul calitativ alături de cei dragi, dar și cu petrecerea unor clipe minunate în aerul curat. Dr. Ioana Miron – medic primar pediatru, Miniclinic, Bacău, cu o activitate medicală de peste 20 ani, și Florin Cristea – specialist în ciclism, Happy Sport, împărtășesc cu noi aspectele pozitive ale ciclismului. – Doamna doctor, de ce copiii trebuie să petreacă timpul în aer liber? – Studiile arată că timpul petrecut afara aduce copiilor relaxare și bucurie, dezvoltă atenția și concentrarea în favoarea performanței școlare, stimulează imunitatea, crește nivelul de vitamina D și reglează somnul. Activitățile în aer liber înseamnă, de fapt, mai puțin calculator, telefon mobil sau televizor, mai multă mișcare și mai puțin stres. – Ca părinți, suntem tot mai conștienți de rolul exercițiului fizic în viața copiilor noștri.. – Așa este. Încurajați de noi, vor descoperi un sport pe care să-l practice cu plăcere, în funcție de vârsta și abilități. Dacă îl putem practica împreună și în aer liber, suntem mai câștigați. – Când este indicată practicarea ciclismului de către copii? – Ciclismul este un sport pentru toate vârstele și, cu dotări potrivite, pentru orice anotimp. După ce învață mersul, unii copii învață să pedaleze tricicleta, o „piatră de hotar” în evoluția lor neuro-motorie. După trei ani, odată cu dezvoltarea echilibrului, pot încerca și bicicleta, eventual, la început, cu dispozitive ajutătoare. – Ce beneficii are ciclismul asupra organismului copiilor, pe termen scurt și lung? – Mersul pe bicicletă în natură încurajează orientarea și cunoașterea mediului. Ca orice activitate fizică, are efecte pozitive metabolice, ajută la controlul greutății, stimulează activitatea cardiacă și funcția respiratorie, dezvoltă musculatura, rezistența la efort, ameliorează postura. Ciclismul îmbunătățește atenția, coordonarea și echilibrul. În plan emoțional, copiii sunt echilibrați și mai fericiți, mai încrezători în forțele proprii, cu spirit de competiție, capacitate de decizie și rezultate școlare mai bune. Și, poate cel mai important, acest sport complet ne dă ocazia să petrecem timp de calitate în familie și ne oferă un prețios model pentru un stil sănătos de viață. – Există dezavantaje sau în ce condiții nu trebuie practicat acest sport? – Orice activitate sportivă impune evaluarea periodică a stării de sănătate. Aproape că nu vorbim despre contraindicații absolute aici, având în vedere varietatea echipamentelor, posibilitatea dozării efortului sau practicarea ciclismului static, chiar supravegheat medical. Unele boli cardiace, osteo-articulare sau neurologice pot impune restricții. Grija principală o reprezintă accidentele, al căror risc îl putem reduce folosind trasee sigure, adaptate nivelului de competență și echipament de protecție adecvat. Florin, ultra-specialist în ciclism, fondatorul HappySport, ne precizează câteva dintre cele mai utile sfaturi despre alegerea potrivită, ce ar trebui să o facă orice părinte atunci când cumpără o bicicletă. Siguranta și confortul, criterii de bază în alegerea unei biciclete pentru copii Ca părinte și apoi ca iubitor de ciclism, pot spune că cel mai important aspect este siguranța copilului pe bicicletă. Pentru aceasta este important să ținem cont de câteva lucruri: mărimea cadrului, poziția ghidonului și a șeii ce trebuie să fie potrivite copilului tău. Acestea se aleg și se reglează în funcție de fiecare copil în parte. Apoi, accesoriile gen cască, cotiere și genunchiere trebuie să fie de calitate superioară, nu trebuie făcut rabat (în niciun caz o alegere doar în funcție de preț) mai ales în ceea ce privește cască de protecție. Confortul copilului pe bicicletă îl va determina pe acesta să iubească sau să urască acest sport. Confortul copilului este dat de ușurința cu care poate împinge pedalele, poziția lui pe bicicletă, adică spatele drept, apoi, șaua trebuie să fie comodă, potrivită ca mărime și culoare. O bicicleta prost aleasă poate strica toată distracția, de multe ori am auzit în jurul meu: „Mami nu mai pot, mă dor picioarele, hai sa mergem acasă” ori „Dă-mi telefonul sau tableta”. Pentru confortul și siguranța copilului, bicicleta trebuie să fie echipată cu frâne potrivite vârstei copilului și piese calitative. V-ați întrebat vreodată „de ce obosește copilul meu așa repede pe bicicletă?” sau „De ce rămâne mereu în urma prietenului de aceeași vârstă?”. De obicei, aceste stări sunt cauzate de piesele îndoielnice folosite în construcția bicicletelor ieftine. Calitatea roților ajutătoare mărește gradul de confort al copilului și părintelui. Montarea roților se face corespunzător fiecărui copil: montajul se face astfel încât bicicleta să fie bine echilibrată pentru o poziție corectă și sănătoasă a copilului, balansul acesteia trebuie reglat astfel încât copilul să se simtă în siguranță, confortabil și să învețe repede să meargă fără ele. Cum să alegi mărimea potrivită a bicicletei, în funcție de vârstă Deși pare banal să alegi o bicicleta pentru un copil (o „căutare” pe google sau o tură prin magazine și, gata, ai ales-o), realitatea ne arată că nu este chiar așa. Un specialist te poate îndruma spre alegerea corectă și sigură pentru copilul tău, deoarece va ține cont de o multitudine de factori: înălțimea copilului, nivelul motric de dezvoltare, adaptabilitatea și îndemânarea lui și altele. Achiziția unei biciclete se face în prezența copilului, pentru ca el să poată proba mai multe tipuri de biciclete și, în final, să se facă achiziția cea mai potrivită. Sfătuim părinții să cumpere copilului, de la vârsta cât mai mică, bicicleta fără pedale, deoarece este cea mai potrivită pentru învățarea echilibrului. Următoarea etapă va fi prima bicicletă cu pedale. Ce faci cu bicicleta care i-a rămas mică? Suntem singurii în Bacău care practicăm sistemul buyback, așa că o aduci la noi și poți să iei una mai mare, cu garanție și service asigurat. Ce trebuie să reținem: dacă achiziționăm o bicicletă doar în funcție de prețul mic putem pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului, prin postura incorectă pe bicicletă, alături de celelalte aspecte menționate mai sus.

