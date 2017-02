Cultura „Să împlinim un vis”, spectacol caritabil marca Neghiniță de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un veritabil maraton artistic va fi pus în scenă sâmbătă, 4 martie, de la ora 18.30, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, evenimentul fiind organizat de Fundația Teatrală Neghiniță. În cadrul spectacolului vor evolua o parte din membrii Fundației de la grupele de muzică ușoară, dar și invitați de prestigiu din mediul cultural și artistic din Bacău și din țară cum ar fi: Ansamblul de Balet „Attitudine” din Constanța, „Oana Floriea Ballet School din Iași, Clubul de Dans „FirStep by Deea” Bacău, cvartetul „Nostalgy Ladies” Bacău, Andra Romașcanu și Dragoș Munteanu foști membri ai Fundației, în prezent elevi ai Colegiului Național de Artă „George Apostu” la secțiunea coregrafie. Evenimentul se va bucura și de o prezentare de excepție, această sarcină revenind actriței Florina Găzdaru de la Teatrul Municipal Bacovia. Cu fondurile strânse din vânzarea biletelor, organizatorii doresc să pună primele cărămizi la temelia unui nou centru cultural care să cuprindă un teatru pentru copii, o sală mare de spectacole pentru publicul larg precum și săli pentru pregătirea copiilor talentați în muzică și dans. „Bacăul are nevoie de mai multe spații pentru evenimente cultare și artistice”, au precizat administratorii Fundației Teatrale Neghiniță. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.