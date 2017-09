Deșeurile depozitate în Celula I, situată în zona de sud a Bacăului, au început să ardă pe 12 august. Cauza nu este cunoscută deocamdată. Timp de 18 zile, pompierii și angajații Primăriei Bacău, folosindu-se de utilaje, au luptat să stingă incediul. Acțiunile au fost coordonate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, al cărui președinte este Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău. „Acum, totul este în regulă, se lucrează normal la Celula I. Primăria încă mai acționează cu utilaje pentru a acoperi zona cu pământ”, a declarat Maricica Luminița Coșa. Instituția Prefectului așteaptă date privind cauzele declanșării incediului de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (IJSU), care a demarat o anchetă. „În al doilea rând, vom face o analiză privind modul în care au colaborat cu Instituția Prefectului, pe perioada intervenției, deconcentratele din subordinea acesteia”, a precizat Maricica Luminița Coșa. E vorba despre Agenția pentru Protecția Mediului, Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu, Direcția de Sănătate Publică etc. „În acest moment, pentru mine e important că această situație neplăcută s-a încheiat și că populația municipiului Bacău și a zonelor limitrofe este în siguranță”, a declarat Maricica Luminița Coșa. Vom reveni cu date în momentul în care ancheta demarată de IJSU Bacău și analiza promisă de prefect vor fi finalizate. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.