S-a vindecat total de cancer pulmonar

Avea 43 de ani când au inceput problemele. Era in 2009. Atunci a descoperit, la un control de rutina, o formatiune tumorala la sânul stâng. A urmat tratament, unul foarte agresiv, pentru ca, dupa un an, in ianuarie 2010, sa-i apara si un fibrom uterin. A fost trimisa la Cluj sau la Bucuresti, la o clinica specializata.

A ales Clujul, pentru ca fiica ei, acum in anul IV la Medicina in Capitala, sa nu afle de cosmarul prin care trece. A fost operata, dar tumoarea a afectat apoi si sânul drept. Au urmat cumplitele sedinte de chimioterapie, care, crede ea, i-au atacat si sistemul osos. Au aparut dureri groaznice de oase, iar in urma analizelor i s-a dat un alt verdict: metastaza unica pe stern, cu o forma foarte agresiva.

O leziune osoasa care avansa rapid. Iar tratament, iar proceduri pe metastaze, combinate cu tratamentul hormonal recomandat pentru fibrom. O lupta continua, infernala, in conditiile in care starea biologica era buna, dar marcarii tumorali, mereu foarte mari. Când a zis ca scapa, in octombrie anul trecut, a mai primit o lovitura: durerea de oase din zona omoplatului s-a dovedit a fi o noua forma de cancer – de data aceasta la plamâni. Este, pe scurt, povestea impresionanta de viata a bacauancei Laura Dorina Canache. O adevarata invingatoare.

Medicul care i-a salvat viata

Acum, Laura Dorina Canache (foto) are 49 de ani. E fericita. Simte ca e vindecata complet. „In octombrie 2014, când am primit si vestea ca am cancer la plamâni, am crezut ca se darâma lumea peste mine. Am fost nevoita sa-i spun si fiicei mele prin ce trec, pentru ca nu mai aveam putere. Ea m-a sprijinit mereu. Pentru ea am rezistat, pentru ea sunt acum pe picioare”, ne-a povestit Dorina Canache.

Isi aminteste fiecare moment al luptei, in cel mai mic detaliu. Acum, in toamna trecuta, s-a simtit foarte bine dupa tratamentul de chimioterapie pe metastazele oasoase, care deja se multiplicau pe corpul vertebral. Au fost si reevaluari, rezultate bune, nicio remisie. Au inceput sa o lase durerile osoase, a refacut analizele. Asa a depistat si tumora pulmonara. Grava: cu 100 de metastaze pe fiecare plamân. S-a intors la Cluj. A consultat internetul zi si noapte si a aflat de medicul Dan Mihail Nicolau, seful sectiei de chirurgie toracica din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, din Cluj-Napoca. Doctorul care, spune, i-a salvat viata.

Aparatul care face minuni

„Am trecut de la agonie la extaz, fara sa-mi gasesc cuvintele potrivite pentru a multumi marelui Om, medicul Dan Mihail Nicolau, si intregului colectiv pe care il conduce al sectiei de Chirurgie Toracica de la spitalul din Cluj. Cu sinceritate va spun ca numai in filme am vazut oameni atât de devotati meseriei pe care o practica”, ne-a marturisit Dorina Canache.

S-a intors de curând de la Cluj, unde a fost operata la unul dintre plamâni, cu un aparat laser care efectiv spulbera aceste metastaze. „Putini stiu ca avem un astfel de aparat in tara si un asemenea doctor, cum este medicul Dan Mihai Nicolau. M-am dus in culmea disperarii la Cluj si m-am intors vindecata. Am luptat aproape 6 ani cu cancerul, iar acum sunt vindecata datorita acestui aparat. Am vorbit si cu alte paciente si sunt perfect sanatoase, dupa o astfel de interventie. Mi-a cerut doar analizele mele, intr-o saptamâna am primit raspuns, iar pe 5 ianuarie 2015 m-am internat si pe 8 ianuarie 2015 am fost operata.

A durat maximum 2 ore, iar imediat am putut sa ma si ridic”, ne-a mai spus Dorina Canache. Pe 16 februarie se va duce din nou la Cluj, pentru a doua operatie, pe celalalt plamân. Cu aceeasi incredere si speranta de bine. „Fara o gândire pozitiva si dorinta de a te face bine, nu rezolvi nimic”, a adaugat râzând. Si fara o forta inimaginabila, am adauga noi.

Dr. Dan Mihail Nicolau: ultima speranta pentru pacientii cu tumori pulmonare

Aparatul la care face referire bacauanca noastra este un laser performant, de 25.000 de euro, cumparat, in 2013, de Consiliul Judetean din Cluj pentru spitalul in care lucreaza dr. Dan Mihail Nicolau. Medicul a oferit detalii, intr-un interviu oferit cotidianului „Desteptarea”:

Câti pacienti ati avut din Bacau sau din zona Moldova?

– Din Bacau, doar pe doamna Canache, iar din zona Moldova, nu stiu. Destui. Oricum, de când am in spital acest aparat, am operat peste 80 de pacienti cu metastaze pulmonare, aflati in ultima faza a bolii. Sunt din toata tara.

Suntem printre putinele centre din Europa care facem asa ceva si singurii, pe partea de plamâni, in România. Astfel de operatii s-au facut doar demonstrativ la Timisoara sau Bucuresti, iar la noi e o metoda folosita curent. Asemenea interventii chirurgicale mai au loc doar in Germania, in Polonia si Anglia.

Putem da sperante bolnavilor?

– Statistica celor care practica astfel de tratamente mentioneaza o durata de supravietuire de 18 luni, fata de 6 luni, in cazul in care nu s-ar fi apelat la metoda cu laser. Un plus de 12 luni este enorm pentru viata unui pacient. Este o statistica a profesorului Rolle, din Germania, promotorul acestei tehnici in Europa, pe 3.000 de cazuri. Este un tip de interventie in care nu se extirpa tesut pulmonar sanatos, asa cum se intâmpla in metoda clasica de interventie chirurgicala. Tehnica laser permite si extirparea metastazelor pulmonare de dimensiuni mici, un milimetru si chiar mai putin. In plus, are doua mari caracteristici: produce, concomitent, hemostaza si aerostaza. Devine astfel posibila extirparea unui numar mare de metastaze, cu conservare importanta de tesut pulmonar. Mai mult, in 3 – 4 zile postoperator pacientul poate fi externat. Este un aparat care da sanse pacientului.

Ce conditii trebuie sa intruneasca un pacient pentru a beneficia de aceasta interventie? Cum va poate gasi?

– Simplu. Sunt usor de gasit. Telefonul spitalului este 0264.528.432, iar adresa de mail chirurgietoracica.cluj@gmail.com. Nu am nevoie decât de documentatia medicala a pacientului, iar ulterior, in urma unui consult, putem interveni. Oricum, protocolul preoperator este individualizat pe fiecare pacient. Nu lucrez cu liste de asteptare. Important este de retinut ca operatia este pentru pacientii cu metastaze pulmonare, nu pentru cei cu cancer pulmonar primitiv. Un avantaj notabil al interventiei laser este ca pacientii nu mai trebuie trimisi la sedinte de chimioterapie.