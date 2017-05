Actualitate S-a reluat circulația între Bacău și Vaslui de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Lucrările demarate pentru repararea stricăciunilor produse de apele vijelioase la podul peste DN 2F, situat în zona Străminoasa – Plopana, au durat toată noaptea. Prefectul județului, Maricica Coșa, s-a dus, duminică seara, la Străminoasa pentru a verifica stadiu intervenției. Totul a mers așa cum era programat. Luni dimineața, autoritățile au anunțat că traficul rutier a fost reluat. O altă veste bună este că locuitorii au apă. Instalația de potabilizare a apei din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea a fost pusă în funcțiune, încă de duminică, la ora 19, la sediul Primăriei Plopana. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.