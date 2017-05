S-a redeschis programul „Tratament fără interferon” pentru pacienții cu hepatită C

Pacienții cu hepatită cronică virală C vor putea beneficia din nou de tratamentul fără interferon începând din această lună, conform anunțului făcut de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și de ministrul Sănătății, Florian Bodog. „Noua etapă de tratament pentru hepatita cronică virală C vizează 9.700 de pacienți cu fibroză F3 și F4 (ciroză compensată), cu fibroză F2 asociată cu manifestări extrahepatice de tip autoimun, cu limfom cu celule B non-Hodgkin, cu hepatocarcinom, cu hemofilie sau talasemie majoră, precum și personalul medical, indiferent de stadiul fibrozei; 250 de pacienți cu insuficiență renală aflați în dializă, stadiile de fibroză F2, F3 și F4 (ciroză compensată); 50 de pacienți cu transplant hepatic; 2.000 de pacienți cu ciroză decompensată”, a declarat ministrul Sănătății, citat de presa națională. Tratamentul va fi efectuat cu DCI Dasabuvirum + Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum, pentru primele două grupe de pacienți menționate, și cu DCI Ledipasvirum + Sofosbuvirum, pentru celelalte două grupe de pacienți. Pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, CNAS va emite și formularele specifice de prescriere a tratamentelor respective.

Practic, prin noul program, numărul beneficiarilor se dublează în acest an, având în vedere că anul trecut au fost, la nivel național, circa 5.000 de pacienți eligibili. În aceste condiții, se preconizează ca și asigurații din Bacău, care vor intra în acest program, să fie în număr mult mai mare. Tratamentul durează aproape trei luni și, potrivit studiilor clinice, are o rată de vindecare de 98 la sută. Medicii prescriptori sunt medici specialişti gastroenterologie şi medici specialişti boli infecţioase din centrele: Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara. Terapia trebuie iniţiată şi monitorizată de către un medic cu experienţă în tratamentul pacienţilor cu hepatita C. Monitorizarea clinico-biologică a pacientului în timpul tratamentului cât şi după terminarea terapiei revine în sarcina medicului curant.

Dosarul întocmit în vederea aprobării va fi depus la Casa de Asigurări de Sănătate Județeană (CJAS) cu care se află în relație contractuală medicul de specialitate (prescriptor / curant). Numai persoanele asigurate pot beneficia de tratamentul antiviral fără interferon, în mod gratuit. Pacienții care sunt diagnosticați cu aceste boli și care nu și-au pregătit un dosar pentru accesarea tratamentului fără interferon, în Bacău sau într-un alt centru universitar, trebuie să se consulte cu medicul curant din județul nostru pentru a evalua, dacă este cazul, pașii prevăzuți în procedurile programului. În primul trimestru al acestui an, CJAS Bacău a decontat pentru bolnavii cu hepatite cronice de etiologie virală (B și C) 1.124.000 lei, pentru 197 de pacienți. Cei mai mulți dintre ei sunt salariați și pensionari, dar s-au tratat și persoane cu handicap, șomeri și coasigurați.

„Estimarea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este ca 40 la sută din cei cu Virusul Hepatitei C (HVC) se vor încadra în noile criterii de tratament. Anul trecut, numai în județul Bacău au beneficiat de tratament cu interferon 239 de pacienți, din care 64 cu HVC. În trimestrul I al anului în curs s-a păstrat proporția. Pe tratamentul fără interferon, evidențele se țin în clinicile în care se tratează pacienții, cei din Bacău orientându-se, în general, spre Iași.”

Dan Stoica, director executiv CJAS Bacău