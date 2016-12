Politica S a facut prima repartizare a mandatelor de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La prima repartizare a mandatelor de parlamentari în urma rezultatelor obținute, PSD a primit cinci mandate iar PNL unul singur la Camera Deputaților iar la Senat s-au repartizat doar doua mandate la PSD. Urmează redistribuirea care va avea loc astazi. La PSD locurile vor fi ocupate de Gabriel Vlase, Theodora Sotcan, Ionel Floroiu, Lucian Sova si Claudiu Ilisanu. De la PNL locul merge la Ionel Palar. La Senat cele doua locuri atribuite PSD merg la Dragos Benea și Miron Smarandache. Vă ținem la curent cu următoarele patru locuri la deputați și doua la senatori câte vor fi distribuite 5 SHARES Share Tweet

