Camera Agricolă Județeană (CAJ) Bacău, care a fost înființată în 2010 și a funcționat până acum în subordinea Consiliului Județean (CJ), a fost desființată. „Ne desființăm și ne reînființăm, a explicat, zâmbind, Vasile Aichimoaie, directorul CAJ Bacău. Eu cred că nu va trece mult timp și ne vom întorce toți agricultorii, toate instituțiile din agricultură, acasă, la județ, unde ne este locul. Se va întâmpla în curând, odată cu descentralizarea." Conform Legii 157 de anul trecut, care se referă la reorganizarea instituțiilor și serviciilor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, CAJ va trece la Direcția Agricolă. Aceasta va prelua activitatea, documentele, obiectele de inventar, dar și pe angajații Camerei. Preluarea personalului în noua structură se va face după obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

