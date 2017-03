Educatie „România în spaţiul eLearning” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri, 22 martie a.c., Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, în parteneriat cu Siveco România, organizează conferinţa „România în spaţiul eLearning”. Activitatea va debuta la ora 12.00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” Bacău. În cadrul conferinţei, reprezentanţii Siveco vor prezenta experienţa românească în domeniul platformelor virtuale şi posibilităţile de utilizare a acestora în procesul instructiv-educativ. Participanţii vor afla cum pot folosi platforme virtuale create de Siveco în proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii de învăţare. În ultimii ani, România s-a situat constant în rândul ţărilor care au creat sisteme educaţionale complexe, făcând parte din elita ţărilor care au dezvoltat tehnologii informatice pentru utilizarea în procesul didactic. La conferinţă vor participa inspectori şcolari, metodişti pe diferite discipline de învăţământ, precum şi echipele din cele 20 de unităţi şcolare din judeţ incluse în programul ROSE. Activitatea face parte din seria „Conferinţele Casei Corpului Didactic” şi este organizată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău. 2 SHARES Share Tweet

