Robotul-poet

În China a fost publicată o carte de poezii scrisă în întregime de un program de Inteligență Artificială (IA). Xiaoice, cum este numit programul, a scris peste 10.000 de poeme în 2.760 de ore după ce, anterior, a studiat toate poeziile moderne scrise de 519 poeți începând din 1920. Înainte de a se tipări volumul, o serie de poezii au fost publicate, sub pseudonim, pe diferite forumuri on-line, fără ca prea multă lume să-și dea seama că autorul este un robot. Ideea unui poet-robot nu este lipsită de critici. Multă lume consideră că un sofware, oricât de bun ar fi, nu are „spiritul" necesar pentru a scrie ca un om. Că o inteligență artificială nu face decât să pună niște cuvinte într-o ordine oarecare, fără o emoție autentică. În aceeași idee, o companie americană a anunțat că pregătește un dispozitiv care, odată conectat la o cameră foto, va selecta setările cele mai potrivite pentru ca fotografia să iasă cât mai bună comparând cadrul cu cu milioane de imagini disponibile într-o bază de date online. Autoturismele autonome au trecut de faza de simplă curiozitate și încep să se dezvolte pe măsură ce tehnologia avansează; armata SUA testează conceptul de roboți de război autonomi care să între în luptă și să ia propriile decizii. O mulțime de meserii vor deveni inutile în următorii zece ani, pe măsură ce oamenii vor fi înlocuiți de programe informatice sau de roboți. Ce se va alege din forța de muncă astfel dislocuita? În SF-urile utopice de acum 50 de ani, umanitatea era eliberată din sclavia muncii de hoarde de roboți, neramanandu-i decât să se bucure de viață, să creeze, să facă sport, să exploreze, și așa mai departe. Dar istoria ne învață că utopiile au șanse foarte mici să se materializeze iar viitorul aparține, mai degrabă, distopiilor. Exemplul cel mai la îndemână este cel al populației rurale din Anglia secolului XVII, când landlorzii și-au dat seamă că pot câștiga mai mult dacă vor crește oi pentru lână decât dacă ar cultiva, în continuare, grâne. Așa că țăranii, dependenți de proprietarii de pământ, au rămas muritori de foame pentru că nu mai era nevoie de munca lor. Ce se va întâmplă cu oamenii lăsați fără locuri de muncă de roboți? Pentru că nu poeții sau soldații vor fi marea problemă, ci șoferii sau muncitorii care sunt înlocuiți de IA sau de roboți.

