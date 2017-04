Social Robinetul de căldură al oraşului mai rămâne deschis o vreme de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Băcăuanii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare beneficiază în continuare de căldură în calorifere. Serile răcoroase de primăvară nu permit deocamdată sistarea furnizării de agent termic, pentru că nu s-au întrunit condiţiile prevăzute de lege. Sunt nopţi în care temperatura scade sub 10 grade Celsius, iar acest aspect obligă conducerea Thermoenergy Group SA Bacău să furnizeze căldură în sistem. “Deocamdată nu sistăm furnizarea de agent termic. Prognoza meteo arată în continuare că temperaturile vor fi scăzute pe timpul nopţii şi pentru că nu s-au înregistrat condiţiile ca temperatura să depăşească 10 grade Celsius, trei zile consecutiv, continuăm să furnizăm agent termic pe timp de noapte. În schimb, ziua, când temperaturile sunt în continuă creştere, nu se furnizează căldură”, declară Narcisa Antoneac, purtător de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacău. Dacă există băcăuani care nu mai doresc să primească căldură în această perioadă a anului, pot solicita reprezentanţilor asociaţiei de proprietari la care sunt arondaţi să solicite în scris conducerii Thermoenergy sistarea furnizării de agent termic. O altă soluţie aflată la îndemâna proprietarilor este închiderea vanelor de la subsolul blocului. 0 SHARES Share Tweet

