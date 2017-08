În urma cercetărilor specific desfăşurate de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, la data de 01 august a.c., a fost identificat un bărbat de 25 ani, din comuna Urecheşti, suspectat de săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Acesta, în cursul lunii iulie 2016, sub pretextul că doreşte să închirieze un autoturism, s-a prezentat la sediul a două companii de profil din Viena, Austria şi inducând în eroare părţile vătămate, a reuşit să-şi însuşească două autoturisme în valoare de aproximativ 33500 euro. Bărbatul a fost reţinut de către poliţişti pentru o perioadă de 24 de ore şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, cu propunere de arestare preventivă. În cauză cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune şi pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei. 0 SHARES Share Tweet

