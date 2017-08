Social Reținut după ce a furat două biciclete de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 31.07.2017, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Bacău au identificat şi depistat un tânăr de 18 ani, din localitate, bănuit de comiterea infracţiunii de furt. Din verificări s-a stabilit că tânărul în cauză ar fi sustras două biciclete, una din curtea unui imobil, iar cealaltă din scara unui bloc din Bacău, cauzând un prejudiciu în valoare de 1100 lei. Pe numele suspectului a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de furt calificat, poliţiştii luând măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore a tânărului, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propuneri legale. 12 SHARES Share Tweet

