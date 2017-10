O victorie și două înfrângeri. Acesta este bilanțul Științei Bacău la „Cupa Blajului”, competiție organizată si găzduită săptămâna trecuta de campioana României la volei feminin, Alba Blaj. Studentele au câștigat cu 3-1 (14, 21, -25, 26) primul meci disputat contra adversarei din runda inaugurală a Diviziei A1, Agroland Timișoara și le-au pierdut pe celelalte două. Știința a fost învinsă cu 3-0 (23, 19, 23) de Alba Blaj și cu 3-2 (-22, 23, 16, -23, -15) de deținătoarea Cupei Balcanice, Zeleznicar Lajkovac, la capătul unui joc în care sârboaicele au întors nu mai putin de cinci mingi de meci în setul decisiv. „Ca rezultate, se putea ceva mai bine, însă, una peste alta, a fost un turneu util pentru noi. În general, sunt mulțumit”, a declarat antrenorul Florin Grapă, care a avut însă și motive de insatisfacție: „La încălzirea dinaintea partidei cu Blajul, s-a accidentat Lorena Ciocian, care a suferit o entorsa la gleznă. Mai mullt ca sigur, nu o voi putea utiliza în prima etapă de campionat”. Cu excepția Ana Mariei Berdilă (absentă din motive de ordin școlar), Știința a deplasat la Blaj întreg lotul: Alice Kapelovies, Lorena Ciocian, Denisa Rogojinaru, Irina Radu, Cristina Cazacu, Georgiana Faleș, Ana Maria Hambele- Lupa, Gabriela Dancu, Loredana Filipaș, Melinda Sipoș, Iuliana Matache, Mihaela Albu și Alexandra Ciucu. Sâmbată, 14 octombrie, de la ora 17.00, Știința va primi vizita timisorencelor de la Agroland, în prima etapa a campionatului Diviziei A1. 0 SHARES Share Tweet loading...

