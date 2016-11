Red Chic, o floare pentru fiecare!

De ceva timp, in peisajul bacauan si-a facut loc un nou nume. Este vorba de Red Chic, o florarie in care bacauanii pot beneficia de produse de cea mai inalta calitate. Cum e si firesc, toata lumea se gândeste si la buzunar, asa ca va putem spune ca, din acest punct de vedere, al preturilor, adresabilitatea este generala: de la un buchet de flori de câteva zeci de lei, pâna la aranjamente florale de câteva sute de lei, in functie de preferinte si de evenimentul clientului.

Pe lânga asa zisele flori traditionale cum ar fi trandafirii sau gerbera, la Red Chic aranjamentele florale sunt originale si se pot confectiona in ambalaje specializate, cu flori exotice de toate felurile, pe toate gusturile si dupa toate exigentele. Acestea sunt aduse de la importatori, iar daca cineva isi doreste o floare mai deosebita, ar trebui sa dea comanda cu minimum o saptamâna inainte de evenimentul la care vrea sa ofere aranjamentul floral.

Floraria Red Chic va asteapta cu idei noi, cu alt tip de aranjamente, folosind diverse ambalaje speciale, cu un nou concept inspirat din traditia occidentala. In ciuda faptului ca brandul Red Chic este pe piata de doar o luna si jumatate, aranjamentele de aici au prins deja la public fiind favoritele bacauanilor in detrimentul buchetelor clasice-traditionale.

Mai mult decât atât, la Red Chic se pot face comenzi si pe internet iar clientii pot beneficia de livrari la domiciliu, pe raza municipiului Bacau neexistând costuri suplimentare.

„Am avut comenzi si din Anglia pe care le-am onorat. Ce-i drept, aceste comenzi au fost de la niste cunostinte in care avem incredere. Urmeaza sa dezvoltam un site unde sa se poata face comenzi cu plata online.”

Alina Ivan, administratorul la florariei Red Chic

Alina Ivan, administrator, ne-a dezvaluit faptul ca a lucrat in acest domeniu timp de un an si jumatate in Spania, de unde s-a inspirat, dar ca pune foarte mult in balanta si viziunea proprie, ceea ce denota originalitate. De altfel, niciun aranjament floral nu seamana cu altul, fiecare buchet având o „imagine” unica.

„Eu nu pot sa reproduc un aranjament. Eu trebuie sa-mi pun amprenta pe ceea ce creez”, ne-a mai spus Alina Ivan. La reusita unui aranjament de exceptie contribuie si ambalajele, tot felul de cosulete si cutii pentru care Red Chic detine exclusivitate. Aici putem vorbi despre aranjamente pentru buchetul miresei, lumânari de nunta si botez, aranjamente florale pentru aceste evenimente sau pentru alte momente speciale, cum ar fi nasterea unui copil, eveniment pentru care se poate crea un design in forma de landou si multe altele. La Red Chic, aranjamentele florale, cele mai simple, se executa in câteva minute, timp in care clientii sunt serviti de gazde cu o cafea, din partea casei.

La finalul vizitei la Floraria Red Chic am aflat si de intentia celor de aici de a organiza o tombola pentru intâmpinarea sarbatorilor de iarna, la care vor putea participa toti clientii Red Chic si in care vor putea câstiga un cos cu produse traditionale românesti, numai bune de pus pe masa de Craciun, insotite de câteva aranjamente simple de flori sub forma de coronite.

Floraria Red Chic este situata pe strada Luminii nr.3, paralel cu Casa de Cultura.