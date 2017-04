Actualitate Recomandările polițiștilor de la circulație pentru zilele următoare de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Având în vedere prognoza Administrației Naționale de Meteorologie legată de avertizările meteo de cod portocaliu de ninsori abundente, viscol şi intensificări ale vântului în zona montană, polițiștii băcăuani recomandă cetăţenilor să adopte o conduită preventivă în trafic şi să respecte indicaţiile şi recomandările acestora. Recomandări: Înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre condiţiile meteo şi starea drumurilor. Adaptaţi permanent viteza la condiţiile de drum (carosabil acoperit cu zăpadă, gheaţă sau polei). Circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 de km/h în localităţi, sau 50 de km/h în afara lor, când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă, mâzgă sau piatră cubică umedă. Folosiţi corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare şi cel de climatizare şi dezaburire, pentru a vedea și a putea fi văzuţi în trafic. Reamintim că legislaţia rutieră prevede obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire, în afara localităţilor şi în timpul zilei. Atunci când circulaţi pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, echipaţi autovehiculul cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculelor cu masa totală mai mare de 3,5 tone, montaţi pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate. Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, nefăcând referire la o anumită perioadă a anului. 3 SHARES Share Tweet

