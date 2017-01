Sanatate Recomandări DSP pentru perioada de vreme friguroasă de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Expunerea prelungită la frig poate cauza hipotermie, degerături, dar și probleme legate de starea psihică, precum somnolență, pierderi de memorie, dificultăți de vorbire, iar pe vreme friguroasă se pierde până la 50% din căldura corpului prin extremități. In astfel de perioade, cu temperaturi foarte scăzute, se impune consumul de alimente bogate în proteine și grăsimi nesaturate, fructe, legume și evitarea consumului băuturilor alcoolice, trebuie evitate deplasările în spații deschise și expunerea la frig, iar în cazul în care ele sunt absolut necesare — o îmbrăcăminte adecvată. Totodată, persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cardiace și respiratorii, trebuie să evite deplasările și frecventarea locurilor aglomerate care creează premisele decompensării în condiții de temperaturi scăzute. Specialiștii DSP afirmă că o atenție specială trebuie acordată copiilor și trebuie să se evite situațiile în care aceștia sunt lăsați să aștepte în interiorul autovehiculelor parcate, părinții fiind rugați să evite transporturile pe distanțe lungi în vehicule fără posibilități de climatizare și neechipate corespunzător. De asemenea, trebuie să se evite expunerea prelungită a mâinilor și picioarelor la temperaturi scăzute pentru a se feri de degerături. Alte recomandări ale DSP se referă la încălzirea corespunzătoare a locuințelor și a spațiilor închise de locuit și evitarea utilizării instalațiilor improvizate, care pot duce la intoxicații cu monoxid de carbon, asigurarea unei bune aerisiri a locuințelor, cel puțin o dată pe zi, și atenție la supraîncălzirea atmosferei din locuință pentru că șocul termic este mai mare atunci când se iese afară, precum și evitarea, pe cât posibil, a deplasării pe porțiunile acoperite cu gheață. 0 SHARES Share Tweet

