Actualitate „Reclădim Speranța”: Habitat îi ajută pe sinistrații din Pîrjol și Frumoasa de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În urmă cu mai bine de un an, mai multe sate de pe Valea Muntelui Bacău au fost inundate după ce ploi violente au umflat râul Tazlăul Sărat, pârâul Zemeșul și alți afluenți mai mici. Apele revărsate pe 2 iunie au distrus șosele, poduri și case.

Unii dintre locuitori au rămas fără nimic, haine, obiecte casnice, mobilă, perne fiind luate de viitură. Asociația Habitat for Humanity România vine în sprijinul a 400 de familii din Pîrjol, Frumoasa și Schitu Frumoasa, ajutându-le să își reconstruiască locuințele și învățând comunitățile să răspundă mai bine la dezastre.

Sprijinul oferit celor 400 de familii face parte din proiectul „Reclădim Speranța”, al cărui partener principal este Telekom România. „Ne bucurăm că putem readuce speranța pentru familiile afectate de inundații anul trecut, printr-o serie de intervenții punctuale precum realizarea de evaluări tehnice, întocmirea de devize de materiale, livrarea de kituri de intervenție și de materiale de construcție necesare reparațiilor”, a declarat Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România. O componentă importantă este campania de informare derulată în comunitățile aflate în zonele de risc, care va mări capacitatea de a face față dezastrelor prin educarea locuitorilor în vederea adoptării unui comportament preventiv. „Investiția în comunități este unul din stâlpii programului de responsabilitate corporativă a Telekom România, iar asigurarea ajutorului în caz de dezastre vine și susține acest pilon de investiții. Obiectivul nostru este de a contribui la dezvoltarea comunităților durabile și acest lucru nu se poate face fără a asigura lucruri simple, precum condiții de viață decente”, a adăugat Ruxandra Vodă, director de comunicare la Telekom România. 0 SHARES Share Tweet

