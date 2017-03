Editorial Răul Răului de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter World Vision România a prezentat, recent, un Raport care vizează bunăstarea copilului din mediul rural românesc. Sinteza sa figurează în marile noastre tragedii: unul dintre zece copii adoarme noaptea fără să mănânce! Știți ce înseamnă asta? Echivalentul populației care (supra)viețuiește, de facto, nu doar în scripte, în municipiile Bacău și Onești! Imaginați-vă, așadar, că TOȚI locuitorii acestor orașe merg, seară de seară, la culcare, fără să aibă ce mânca. Adăugați și alte sute de mii de copii de la oraș care trăiesc aceeași dramă și veți realiza un portret halucinant al României, țară bogată, frumoasă, minunată, nu-i așa? Și un portret al iresponsabilei clasei politice românești, desigur. Este chipul Răului absolut. Crimele care-l vizează pe copil sunt cele mai odioase. Același Raport ne spune că jumătate dintre părinții din mediul rural nu pot oferi pruncilor o dietă minim acceptabilă, alimentația de calitate fiind, pentru trei sferturi din populația infantilă, în mare suferință. Nu-i întreb pe cei care trăiesc regește, înfruptându-se din mocirla politicii românești, cum se simt atunci când știu, seara, stând la chiolhanuri și ambuscade de taină, că sute de mii de copii din această țară adorm cu lacrimi în ochi, fără să mănânce. Nu-i întreb despre pruncii care, la vârsta de nici 12 ani, dau în patima alcoolului, tutunului sau drogului, părăsesc școala și trăiesc într-o apocalipsă a ființării umane. Nu-i întreb, pentru că e ca și cum ai vorbi la gard. Vă întreb însă pe Dumneavoastră, pe toți ceilalți, inclusiv pe mine: nu simțiți că vă asediază lacrima cea grea în fața acestei orori naționale? Nu sunteți răspunzători chiar cu nimic de această tragedie? Cum vă simțiți Voi, cei care spuneți că pruncii sunt mâinile cu ajutorul cărora atingem Cerul, în fața acestei tragedii? Înțeleptul Rabindranath Tagore mi-a spus că „fiecare copil vine pe lume cu mesajul că Dumnezeu nu este încă dezamăgit de oameni”. Nu mai cred în zisa sa. Cred că Dumnezeu a început să fie dezamăgit de mine, de noi, cei care ne înfometăm sau acceptăm ca pruncii să fie înfometați. 0 SHARES Share Tweet

