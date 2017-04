Justitie Raportul Curţii de Apel Bacău: posturi noi, probleme vechi de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Curtea de Apel Bacău a prezentat, pe site-ul propriu, raportul de activitate al instituţiei pe anul 2016. Documentul arată că volumul de activitate a scăzut, în timp ce schema de personal a fost majorată cu un număr semnificativ de posturi. Prin urmare, există toate condiţiile pentru a se îmbunătăţi calitatea actului de justiţie, se punctează tot în raport. Conducerea instanţei atrage atenţia şi asupra unor probleme, printre care lipsa unui teren pentru ridicarea unui nou sediu al instanţelor. Conform raportului, volumul de activitate al instanţei a scăzut faţă de anul 2015. Pe rolul Curţii de Apel Bacău s-au aflat 9.157 dosare, din care 6.578 cauze nou intrate şi 2.579 aflate în stoc. O retrospectivă făcută de instanţă arată că de la an la an numărul dosarelor este în scădere: în 2013 – 12.605 cauze, în 2014 – 10.785 cauze, iar în 2015 – 10.501 dosare. În ceea ce priveşte încărcătura pe judecător, anul trecut, raportată la volumul efectiv de muncă, aceasta a fost de 308,2 dosare. Dacă se iau în calcul şi completurile de apel sau recurs, încărcătura a fost de 683,6 dosare pe judecător. „Această încărcătură a fost stabilită la un număr de 29,7 judecători deoarece schema a fost, până în luna decembrie, de 33 judecători din care 2 în concedii de creştere a copilului, ţinându-se totodată cont şi de funcţiile de conducere”, se precizează în raport. Suplimentarea de posturi aduce şi probleme Spre sfârşitul anului trecut, schema de personal a Curţii de Apel – aparat propriu s-a mărit, prin suplimentarea posturilor la judecători, de la 33 la 38, şi la grefieri, de la 35 la 38. Ocuparea posturilor vacante aduce însă şi probleme legate de infrastructura instanţei. „Sediul Curţii de Apel Bacău a fost dat în folosinţă în septembrie 2005 şi chiar dacă în ceea ce priveşte condiţiile de lucru asigurate judecătorilor şi grefierilor poate fi considerat satisfăcător, lipsa spaţiului devine evidentă în ceea ce priveşte arhiva, atât cea curentă cât şi depozitul şi sălile de deliberare care au fost transformate în bibliotecă şi sală de studiu a dosarelor de către procurorii de şedinţă. Ocuparea posturilor vacante a avut consecinţe asupra confortului atât în ce priveşte judecătorii cât şi personalul auxiliar existând un birou în care îşi desfăşoară activitatea 4 judecători şi unul în care îşi desfăşoară activitatea 5 grefieri, număr mult prea mare în raport de dimensiunile birourilor”, arată conducerea instanţei. Soluţia este mutarea Tribunalului sau a Curţii de Apel într-un sediu nou În acelaşi timp, se mai menţionează în raport, conform modificărilor aduse de noul cod de procedură civilă, dosarele stau o perioadă mai mare la grefieri, ceea ce aglomerează birourile. „Pentru rezolvarea acestei situaţii s-a procedat la achiziţionarea de fişete amplasate pe hol în condiţii de securitate. Deşi a fost singura soluţie găsită pentru rezolvarea acestei probleme, amplasarea fişetelor pe holul de la etajul III, pe lângă aspectul estetic necorespunzător, creează un disconfort în a circula. Sediul actual (în care îşi desfăşoară activitatea şi două secţii ale Tribunalului Bacău) nu acoperă necesităţile atât sub aspectul desfăşurării activităţii cu publicul, cât şi sub aspectul condiţiilor optime de lucru, soluţia fiind fie a mutării Tribunalului Bacău, fie a Curţii de Apel Bacău într-un sediu nou”, se specifică în raport. Demersuri în acest sens se fac de aproape doi ani, construirea unui nou sediu pentru instanţe fiind aprobată prin Memorandum, de către Guvern, încă din 2014. Însă, nici până în prezent nu s-a găsit un teren pentru ridicarea construcţiei. Raportul instanţei atrage atenţia şi asupra altor probleme: „La acest moment echipamentele informatice sunt destul de vechi şi defecţiunile acestora sunt tot mai frecvente.” 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.