– cursurile de prim-ajutor sunt obligatorii în firmele cu risc accentuat – cadrele didactice solicit frecvent organizarea unor astfel de cursuri – oferta largă îi atrage pe băcăuanii care activează în diverse domenii În Legea nr. 319/2006, legea securităţii şi sănătăţii în muncă, art. 10, este prevăzută obligaţia angajatorului de a desemna lucrători responsabili cu acordarea primului ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor. Îndrumaţi de angajatori, multe persoane solicită să se înscrie la cursurile de prim ajutor şi cursuri de calificare acreditate de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Accesând cursurile de infirmieră, cursuri de îngrijitor bătrâni, cursuri de îngrijitori bolnavi la domiciliu sau cursuri de baby-sitter, Crucea Roşie le oferă solicitanţilor şansa să lucreze şi în străinătate. Diplomele acordate de Crucea Roşie sunt recunoscute internaţional. “Cursurile de prim ajutor se adresează voluntarilor, angajaţilor şi tuturor categoriilor socio profesionale, la cererea acestora. Pot urma aceste cursuri inclusiv şoferii, diverse categorii de muncitori cu grad mare de accidentare, profesori, elevi etc. Cursurile de infirmier(ă) durează trei luni, cel de îngrijitori bolnavi se întinde pe 6 luni, cursul de îngrijitori bătrâni la domiciliu ţine 3 luni, la fel şi cel de baby sitter”, declară Raluca Diaconu, purtător de cuvânt Crucea Roşie Aceste cursuri îi pot ajuta pe băcăuani să acţioneze corect într-o situaţie critică. Cel mai cerut curs este cel de îngrijitor bolnavi la domiciliu. Cursul a fost frecventat atât de angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă, de angajaţi ai centrelor pentru persoane vârstnice şi de persoane care lucrează în străinătate. Băcăuanii interesaţi de oferta Crucii Roşii pot obţine mai multe informaţii la numărul de telefon 0234.523.733 sau pe adresa de e-mail crucearosie.bacau@gmail.com. 0 SHARES Share Tweet

