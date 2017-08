Având în vedere avertizările meteorologice de cod galben pentru perioada 02-05 august 2017 și cod portocaliu pentru perioada de 4-5 august, primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie, Municipiului Bacău, prin Direcția de Asistență Socială, a activat 6 puncte de prim ajutor caniculă, după cum urmează: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău Strada Ștefan cel Mare, nr. 17A

Biserica Sfântul Nicolae Bulevardul Unirii, nr. 4

Teatrul ,,George Bacovia” Strada Iernii, nr. 7

Primaria Municipiului Bacău Strada Mărășești, nr. 6

Biserica Sfântul Dumitru Calea Republicii, nr. 21

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău Strada Aviatorilor, nr. 2 Menționăm că în perioada în care avertizarea cod portocaliu este în vigoare, în aceste locații va fi prezent și câte un asistent medical.

