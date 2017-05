PSD și-a lansat candidatul la primărie. Paul Cotîrleț, un nou început pentru Moinești

Sute de social-democrați și simpatizanți au fost prezenți, joi după-amiză, la Centrul Cultural „Lira” pentru a participa la lansarea candidatului PSD la funcția de primar al municipiului Moinești: Paul Claudiu Cotîrleț. Tânărul a strabătut orașul în marș, de la un capăt la altul, însoțit de zeci de susținători, fiind întâmpinat cu aplauze și urale la intrarea în sală.

Pe scenă, alături de el, au fost senatorul Dragoș Benea, președintele organizației județene a PSD, Miron Smarandache, deputat, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ), și Sorin Botezatu, președintele municipalei PSD Moinești.

Dragoș Benea, președintele PD Bacău, a vorbit primul, avertizând din start că va fi o campanie destul de animată, după felul în care acționează actualul primar, o campanie la finalul căreia speră ca Moineștiul să se întoarcă spre PSD. „Cea mai bună ofertă politică din ceea ce există acum pe piață este cea pe care o face PSD”, a explicat, încrezător, senatorul.

Spitalul e mult peste oraș…

Dragoș Benea s-a declarat dezamăgit de acțiunile primarului Valentin Vieru și de faptul că cele mai bune locuri de afișaj sunt ocupate de ALDE. De fapt, PSD nu are deloc afișe și bannere în Moinești din cauză că nu a obținut aprobarea administrației.

„Dacă PSD nu poate pune, azi, o poză sau un afiș, asta nu înseamnă că nu știm să facem o cerere”, a afirmat Dragoș Benea. Iar toate acestea se întâmplă în pofida faptului că PSD l-a susținut pe candidatul ALDE și la alegerile din 2008, și la cele din 2012. Anul trecut, PSD a avut propriul candidat, pe Sorin Botezatu.

„Am apreciat foarte mult ceea ce au făcut Miron Smarandache și Sorin Botezatu în 2016, dar Viorel Ilie venea după opt ani de mandat”, a afirmat Dragoș Benea, amintind că, în cei opt ani de mandat, Viorel Ilie a fost sprijinit de autoritățile județene. A făcut lucruri bune, dar nu singur.

„Cu siguranță, Valentin Vieru nu este Viorel Ilie, chiar dacă ei formează un tandem”, a precizat Dragoș Benea. Acum, PSD are propriul candidat, pe Paul Cotîrleț, fiul dr. Adrian Cotîrleț, fapt pentru care a fost și atacat de adversari. El nu poate fi separat de tatăl său și de ce ar fi? „Eu am fost la multe evenimente importante și a plouat cu laude pentru acest spital, pentru aceste investiții, pentru actul medical… Chiar Viorel Ilie a declarat că Spitalul e mult peste oraș, e mult peste Primărie. Acum, principala temă de atac e faptul că este fiul dr. Adrian Cotîrleț”, a explicat Dragoș Benea.

El a vorbit despre proiectele implementate în Moinești – modernizarea spitalului, extinderea Compartimentului de Primiri Urgențe, investițiile în sistemul de alimentare cu apă, în valoare de 21 de milioane de euro, realizate prin Compania Regională de Apă Bacău, la care acționari sunt Primăria Bacău și Consiliul Județean (CJ) –, amintindu-le celor prezenți că aceste proiecte au fost susținute de PSD și CJ. „Și Centrul Cultural Lira este rodul unui altruism, al unui parteneriat”, a adăugat Dragoș Benea. El i-a asigurat pe social-democrați că Paul Cotîrleț are susținerea conducerii centrale a PSD și a promis că în Moinești vor fi prezenți și lideri de la nivel național în campania care precede alegerile din 11 iunie. Dragoș Benea l-a prezentat pe Paul Cotîrleț ca fiind tânăr, ambițios, cu experiență în Parlament, determinat, cu capacitatea fizică de a se întâlni cu mii de oameni în această campanie și care, după campanie, va fi un primar serios și parolist.

„Eu mă bucur că s-au făcut lucruri bune, căci s-au făcut, și sprr ca acest șir al realizărilor să fie reînnodat pentru că, din cauza limitărilor unui primar, cadența cu care se fac lucruri bune în Moinești a scăzut”, a declarat Dragoș Benea.

În final, președintele PSD Bacău i-a invitat pe social-democrați ca pe 11 iunie, la vot, să dea dovadă de loialitate.

„Sunt convins că va fi primar!”

Deputatul Miron Smarandache a vorbit despre lucrurile care îl leagă de Paul Cotîrleț și de familia sa, de care este foarte apropiat, apoi le-a mulțumit celor prezenți că au acordat atenție acestui eveniment. „Din 2008, dar mai ales din 2012 vorbim despre alegerile locale. Moineștiul a avut un primar bun, pe Viorel Ilie, dar a fost bun pentru că a fost susținut de CJ și de guvernele care s-au succedat, iar azi și de Guvernul Grindeanu. În ceea ce vom face, acum, trebuie să manifestăm responsabilitate. Eu sunt convins că după 11 iunie Paul Cotîrleț va fi primar”, a declarat Miron Smarandache, stârnind ropote de aplauze.

Sorin Botezatu, președintele municipalei PSD Moinești, a mulțumit pentru încrederea acordată la alegerile din 2016, apoi, vizibil emoționat, a declarat: „Eu nu mai candidez din cauză că aș avea anumite motive, cum susțin unii, ci pentru că o analiză realizată de partid a arătat că Paul Cotîrleț are șanse mai mari să câștige și vă rog din suflet să-l votați!” Și Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău, l-a prezentat pe Paul Cotîrleț ca pe un tânăr serios, foarte implicat, pe care l-a remarcat încă de la universitate. „Paul Cotîrleț este cea mai bună soluție pentru Moinești. Eu, ca președinte al CJ, îmi doresc să am parteneri serioși și să am parteneriate pentru dezvoltarea județului”, a spus Sorin Brașoveanu, referindu-se la primarii cu care e necesar să colaboreze CJ.

„Voi fi un lider al comunității”

Paul Cotârleț, ultimul care le-a vorbit celor trei sute de simpatizanți din sala Centrului „Lira”, a pus degetul pe rană, fiind foarte direct: „Eu zic că moineșteanul de rând trăiește într-o bulă care trebuie spartă. Nu am acul la mine, dar poate mă ajută tatăl meu.” Nu a avut nevoie de ajutor, căci a continuat foarte incisiv, spulberând visul cu care se amăgesc concetățenii săi:

„Moineștiul nu este stațiune și cred că nici nu va fi stațiune în viitorul apropiat. Dacă vă uitați în hotărârea de guvern, care este publică, zona Moinești Băi este o zonă turistică de interes local. Un alt motiv pentru care nu este stațiune este faptul că are zero muzee. Moineștiul are turiști datorită Spitalului Municipal. Cei care vin să viziteze Moineștiul au câte o rudă internată aici. Acesta e adevărul, trebuie să-l știți. Și nu poate fi stațiune pentru că acum sunt alte lucruri de făcut, mai importante”.

Aceste lucruri importante sunt, de exemplu, canalizarea și reabilitarea străzilor. „Am luat-o la pas prin oraș, în ultimele trei săptămâni, și am văzut că principalele probleme sunt infrastructura și canalizarea”, a explicat Paul Cotîrleț. Când va deveni primar și va deveni, a promis el, în aplauzele invitaților, va face în așa fel ca fiecare moineștean să aibă canalizare și asfalt. „Nu știu dacă știți, dar în Moinești sunt 62 km de drumuri din care 33 sunt asfaltate. Nu cred că acesta este un motiv de mândrie”, a afirmat Paul Cotîrleț.

El a mai vorbit despre investițiile în sănătate, cultură, educație, investiții în realizarea cărora va fi sprijinit de CJ și de Guvern. În final, tânărul candidat al PSD a declarat: „Ceea ce vă pot garanta, azi, este că voi fi un lider, un lider al comunității pe care vă veți putea baza, ceea ce nu poate fi Valentin Vieru!”

”Renașterea PSD la Moinești este importantă, dar cel mai important este drumul ascendent pe care trebuie să-l urmeze această comunitate.”

– Dragoș Benea, președintele PSD Bacău



Din programul electoral:

– în cei trei ani de mandat vor fi modernizate străzile din oraș: asfalt nou, trotuare, canalizare, iluminat public

– va fi eliminata taxa de parcare pentru toți cetățenii municipiului

– vor fi create noi locuri de parcare, în special în zonele dintre blocuri

– biserica Cuvioasa Paraschiva din cartierul Hangani va fi reabilitată împreună cu ministerul Culturii și va deveni obiectiv turistic

– cu ajutorul Companiei Naționale de Investiții se va realiza un proiect pentru construcția unui complex multisportiv pentru cetățenii municipiului, cu teren de fotbal, două terenuri de minifotbal, două terenuri de volei și doua terenuri de tenis de câmp, parate pentru exerciții fizice

-va fi reamenajat ștrandul din zona Lucăcești, aflat în prezent într-o stare avansată de degradare

– dezvoltarea infrastructurii culturale, consolidarea reperelor cultural-identitare ale orașului

– obținerea avizelor pentru va în clubul Lira să se poată vizina filme, parteneriate cu teatrele astfel încât în fiecare săptămână să fie un spectacol

– înființarea unui muzeu al orașului Moinești și a unui muzeu al petrolistului

– reabilitarea hotelului în cadrul unui parteneriat public-privat astfel încât o parte să aiba rol locativ – locuințe pentru medici, cadrele didactice și specialiștii industriali, iar o parte să fie pusă la dispoziția unui investitor care să construiasca un complex hotelier

Paul Claudiu Cotîrleț s-a născut în Onești, în anul 1988. A absolvit Școala „George Enescu” și Liceul „Spiru Haret” din Moinesti, iar în 2010 Facultatea de Istorie, Universitatea din București, secția de Relații Internaționale și Studii Europene. Are master în Politică Europeană și Românească, master în Diplomație și Istorie Politică, iar în prezent este doctorand la Universitatea din București. Post-universitar a urmat cursurile Institutului Diplomatic Român, Colegiului Național de Apărare, Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Universității de vară – Râmnicu Sărat, dar și cele ale Institut Barcelona D’Etudis Internationals și Școlii de Vară a CNMR. A studiat cu Bursă Erasmus la RWTH Aachen, Germania, dar a susținut și stagii de practică la Institutul Diplomatic Român și în Senatul României, la Comisia de politică externă. În prezent este consilier parlamentar – șef cabinet Chestor Senatul României, după ce în 2010 a fost consultant parlamentar și coordonator zonal al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României.