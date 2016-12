Politica PSD a câștigat în premieră alegerile parlamentare în municipiul Bacău, organizația județeană impunându-se detașat de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Datele centralizate de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Bacău, pentru toate cele 634 de secții de votare, indică faptul că PSD se situează pe primul loc în județ la ambele camere ale Parlamentului, premiera scrutinului de duminică fiind câștigarea alegerilor la nivelul municipiului Bacău de către social-democrați. Potrivit statisticii finale, confirmată de judecător Maria Oboroceanu, președintele BEJ Bacău, pentru lista PSD de la Senat votaseră 109.281 de alegători, adică 53.06 % din opțiunile exprimate de electoratului din județ. PNL a înregistrat 37.048 de voturi, 17.98%, ALDE 19.139 de voturi, 9,29%, USR 13.377 de voturi, 6.49%, PMP 11.172 de voturi, 5.42%. Celelalte șapte formațiuni politice înscrise în cursa electorală pentru Senat în județul Bacău au înregistrat scoruri sub 2,39% cât a fost cotat PRU. La Camera Deputaților, pentru PSD au optat 108.374 de alegători, adică 52,77 % din electoratul prezent la urne, PNL a obținut 38.369 de voturi, 17,71%, USR 13.029 de voturi, 6,64 %, ALDE 16.783 de voturi, 8,17 %, PMP 11.013 de voturi, 5,36 %. Restul de 25 de formațiuni politice aflate pe listele de vot din județul Bacău pentru Camera Deputaților sunt creditate după numărătoare tuturor voturilor procesate la BEJ Bacău cu procente cuprinse între 0,02% și 2,47% obținut de PRU. În județul Bacău participarea la vot a fost de 35,8% din cei 589.688 de alegători înscriși pe listele electorale permanente. Totodată, au votat la urna specială mobilă 1025 de alegători, iar pe listele suplimentare au depus votul 9.857 de alegători. Numărul total de voturi nule pentru alegerile la Camera Deputaților a fost de 8.070, iar pentru Senat 7.490. Organizația municipală PSD Bacău a câștigat în premieră un scrutin electoral pentru Parlamentul României. Pentru Camera Deputaților organizația municipală PSD a înregistrat 43,31%, urmată de PNL cu 16,75%, iar la Senat lista organizației municipale PSD a obținut 43,44%, în timp ce cea a PNL 17,16%, cel mai slab scor înregistrat vreodată de liberali în municipiul Bacău. O altă mare surpriză în municipiul Bacău a fost și faptul că USR Bacău, organizație înființată în urmă cu doar două luni, a fost creditată cu 12,56% la Camera Deputaților și 12,17% în alegerile pentru Senat. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

